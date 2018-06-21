Ван Марвейк доволен игрой с Данией, но разочарован результатом

Главный тренер сборной Австралиизаявил, что его команда заслуживала победу в матче чемпионата мира с командой Дании.

Встреча группы С, прошедшая в четверг в Самаре, завершилась со счетом 1:1. Сборная Дании набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы С, в активе австралийцев одно очко.

«Мы должны были выигрывать, мы заслужили победу, но не получили ее, я разочарован. После матча с Францией я гордился игрой, хотя и был разочарован.

Сегодня мы заработали одно очко, но я считаю, что на самом деле мы заработали 4 очка. Помимо первых 15 минут мы играли хорошо. Сначала, возможно, мы нервничали, а потом начали играть уверенно.

Большую часть матча мы контролировали игру, во втором тайме создали очень хорошие голевые моменты.

Я удовлетворен почти всем, что я видел в игре своей команды. Я вижу, как она с каждым днем играет лучше. Сегодня она меня тоже удивила.

Но матч с датчанами оказался еще сложнее, чем с французами, которые являются одной из лучших сборных в мире. Не могу поверить, что мы не забили», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

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Австралийцы в игре с датчанами сравняли счет на 38-й минуте с пенальти, назначенного после использования VAR (система видеопомощи арбитрам).

В первом матче сборной Австралии на ЧМ также была использована VAR: спорный эпизод в штрафной австралийцев привел к пенальти, который реализовали французы.

«Все говорят о VAR. Я на это не влияю и не собираюсь об этом думать и тратить эмоции.

Мне важнее, что перед тем, как счет стал 2:1 в пользу Франции в первом матче, судья должен был дать красную карточку.

Мне сказали, что рука была, но сам я пока это не видел», — считает ван Марвейк.