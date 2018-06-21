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    Шмейхель: Не могу сказать, что с Австралией мы сыграли плохо

    Сборная Дании Сборная Австралии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель оценил игру своей команды в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной Австралии (1:1).

    Каспер Шмейхель
    Каспер Шмейхель
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    У датчан мяч забил Кристиан Эриксен на 7-й минуте, австралийцы ответили точным ударом Миле Единака на 38-й минуте с пенальти, который был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

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    • «Австралия сегодня создавала много моментов, подала большое количество угловых. Но и мы атаковали довольно опасно, у нас были шансы на победу.

    Не могу сказать, что с Австралией мы сыграли плохо. Мы забили гол и доминировали в начале. Что я сказал Единаку перед пенальти? А это имеет значение? Он же все равно забил.

    Сегодня была отличная атмосфера. Хочется поблагодарить болельщиков. Я просто наслаждался временем, которое проводил на поле», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В заключительном матче группового этапа сборная Дании сыграет с командой Франции. Игра пройдет 26 июня на московском стадионе «Лужники».

    «Матч с Францией будет очень тяжелым, но мы постараемся сыграть лучше, чем сегодня. Уверен, мы хорошо подготовимся к матчу с Францией», — сказал Шмейхель.

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