Жирков: В плей-офф хотел бы сыграть с Португалией

Защитник сборной Россиивыразил мнение, что в плей-офф команде лучше было бы встретиться с Португалией.

Россияне, победившие во 2-м туре Египет (3:1), лидируют в группе А с шестью очками, а португальцы, обыгравшие в среду в Москве команду Марокко (1:0), возглавляют квартет B, на втором месте в котором идет сборная Ирана (3), имеющая игру в запасе.

Первая команда группы А и вторая сборная из группы B станут соперниками в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира.

«Почему тренировался индивидуально? Небольшая передышка, ничего особенного. У меня было небольшое повреждение в игре с турками, сейчас состояние получше, но после игры снова почувствовал небольшую боль. Поэтому пока провожу восстановительное занятие. Все будет нормально!

Как вчера смогли сдержать Салаха? Как обычно! Все играли, все старались. Игнашевич мне очень помогал в каких-то моментах. Но у Салаха все-таки появилась пара возможностей забить. В тех эпизодах он показал свой высочайший уровень. Хорошо, что в итоге справились.

В плей-офф хотел бы сыграть, наверное, с португальцами. Мы ведь с ними встречались на Кубке конфедераций. С ними было бы проще побороться», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».