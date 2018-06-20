ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сезон-мечта Салаха завершился кошмаромСалах потерпел неудачу на ЧМ-2018 в Киеве
    Короче, ЧМ. 19 и 20 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 19:52
    • Гол Суареса вывел сборную Уругвая в 1/8 финала ЧМ-2018
  • 17:00
    • Роналду принес Португалии победу над Марокко
  • 20:13
    • Карвахаль попал в состав Испании на матч с Ираном
  • 17:49
    • CМИ: «Бруклин» обменял Мозгова в «Шарлотт» на Хорварда
    Все новости спорта

    Жирков: В плей-офф хотел бы сыграть с Португалией

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Египта Сборная Португалии Португалия Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной России Юрий Жирков выразил мнение, что в плей-офф команде лучше было бы встретиться с Португалией.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Россияне, победившие во 2-м туре Египет (3:1), лидируют в группе А с шестью очками, а португальцы, обыгравшие в среду в Москве команду Марокко (1:0), возглавляют квартет B, на втором месте в котором идет сборная Ирана (3), имеющая игру в запасе.

    Первая команда группы А и вторая сборная из группы B станут соперниками в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира.

    «Почему тренировался индивидуально? Небольшая передышка, ничего особенного. У меня было небольшое повреждение в игре с турками, сейчас состояние получше, но после игры снова почувствовал небольшую боль. Поэтому пока провожу восстановительное занятие. Все будет нормально!

    Как вчера смогли сдержать Салаха? Как обычно! Все играли, все старались. Игнашевич мне очень помогал в каких-то моментах. Но у Салаха все-таки появилась пара возможностей забить. В тех эпизодах он показал свой высочайший уровень. Хорошо, что в итоге справились.

    В плей-офф хотел бы сыграть, наверное, с португальцами. Мы ведь с ними встречались на Кубке конфедераций. С ними было бы проще побороться», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Спасибо сборная, это было невероятно!
  • 02:37
    •
  • Прогноз
  • Аргентина — Хорватия
  • 2,10
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    Названы лучшие автомобильные марки и модели 2018 годаСамые надёжные люксовые автомобили 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Перехватит ли Испания лидерство в группе?
  • Иран – Испания. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Франция не ограничится одним голом
  • Франция — Перу. Прогноз и ставки
  • 1,87
    •
  • Французы реабилитируются после посредственного старта
  • Франция — Перу. Прогноз и ставки
  • 2,04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная Швейцарии на ЧМ-1994 в США Футбол Кто к нам с мячом придет? ШвейцарияРасцвет Шапюиза и трагедия Абегглена, историческая победа 1938 года, кризис 70-х и успех новых поколений. История сборной Швейцарии на чемпионатах мира по футболу 11:590
  • 14:42
    • ЦСКА объявил о трансфере защитника сборной Исландии
  • 13:36
    • СМИ: «Челси» поборется за лидера сборной России
  • 12:26
    • СМИ: Переговоры по Головину между «Ювентусом» и ЦСКА только начинаются
    Фотогалерея ЧМ-2018. Уругвай — Саудовская Аравия 1:0Сборная Уругвая обыграла сборную Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф 19:37
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выстрелит ли «пушка» Роналду?
  • 4,32
    •
  • 20:32
    • Газинский не думает о ничьей со сборной Уругвая
  • 20:30
    • Суарес: Сборная Уругвая недовольна своей игрой на ЧМ-2018
  • 19:54
    • Далич: Хорватии нечего терять, поэтому нам будет легко
    Артем Дзюба и Марио Фернандес Футбол 23 брата. Россияне — о победе над ЕгиптомСбылась их детская мечта! 10:050
  • 11:45
    • Неймар вновь изменил имидж
  • 11:24
    • «Спартаку» нужен Ромуло
  • 10:19
    • Хавбек «Реала» может перебраться в АПЛ
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие