Силва: Если сыграем с Россией в 1/8 финала, матч будет тяжелым

Россияне лидируют в группе А с шестью очками, а португальцы, обыгравшие в среду в Москве команду Марокко (1:0), возглавляют квартет B, на втором месте в котором идет сборная Ирана (3), имеющая игру в запасе.
Первая команда группы А и вторая сборная из группы B станут соперниками в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира.
«Россия очень хорошо начала чемпионат. Мы эту команду неплохо знаем, играли против нее в прошлом году на Кубке конфедераций.
Это сильная сборная, тем более, выступает дома. Если встретимся в 1/8 финала, будет тяжелый матч.
Кого знаю из российской команды? Помню Акинфеева, вратаря ЦСКА, против которого играл уже много раз. Потом ваш огромный нападающий, который здорово сохраняет мяч — Дзюба.
Да и в целом команда физически сильная, не теряет концентрацию в матче, против неё непросто играть», — сказал Силва изданию «Спорт-Экспресс».