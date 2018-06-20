Силва: Если сыграем с Россией в 1/8 финала, матч будет тяжелым

Полузащитник сборной Португалиивысказал мнение о сборной России, с которой португальцы могут встретиться в 1/8 финала.

Россияне лидируют в группе А с шестью очками, а португальцы, обыгравшие в среду в Москве команду Марокко (1:0), возглавляют квартет B, на втором месте в котором идет сборная Ирана (3), имеющая игру в запасе.

Первая команда группы А и вторая сборная из группы B станут соперниками в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира.

«Россия очень хорошо начала чемпионат. Мы эту команду неплохо знаем, играли против нее в прошлом году на Кубке конфедераций.

Это сильная сборная, тем более, выступает дома. Если встретимся в 1/8 финала, будет тяжелый матч.

Кого знаю из российской команды? Помню Акинфеева, вратаря ЦСКА, против которого играл уже много раз. Потом ваш огромный нападающий, который здорово сохраняет мяч — Дзюба.

Да и в целом команда физически сильная, не теряет концентрацию в матче, против неё непросто играть», — сказал Силва изданию «Спорт-Экспресс».