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    Суарес в большинстве матчей команды был определяющим игроком, заявил Табарес

    Сборная Уругвая Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес всегда был ключевым игроком национальной команды, заявил главный тренер уругвайцев Оскар Табарес.

    Луис Суарес (слева)
    Луис Суарес (слева)
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    Уругвайцы 20 июня на «Ростов Арене» сыграют с командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Для Суареса эта игра может стать сотой в составе национальной команды.

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    • «Время летит, уже 100 матчей за национальную команду! Это очень важное число, в большинстве матчей Суарес был определяющим футболистом нашей команды, забивал важные голы или содействовал в забитых мячах. Против Египта он сыграл не лучшим образом, но у него большой потенциал.

    Я думаю, сборная Уругвая пройдет достойный путь на этом чемпионате мира. Я верю в это, учитывая мой опыт на предыдущих чемпионатах мира. Мы приехали на турнир в Россию не для того, чтобы тренироваться. Этот опыт игроки могут получить в своих клубах.

    Я уверен в своей команде в матче с Саудовской Аравией. Мы – сложная команда для любого соперника на этом чемпионате мира. Кто-то скажет, что мы можем стать чемпионами мира. Но такие заявления не всегда реалистичны.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Уругвай, Аргентина, Бразилия – это страны, где футбол органично вплетен в культуры нации. Уругвайские флаги наводнили страну, даже памятники и дороги раскрашены сейчас в цвета национального флага.

    Игроки сборной понимают силу момента, того, что они делают на поле и как это влияет на жителей страны», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

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