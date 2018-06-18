ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцарцы остановили НеймараНеймар не смог зажечь, как Роналду
    Короче, ЧМ. 17 и 18 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 12:24
    • Гассиев и Усик проведут бой в Москве
  • 11:53
    • Нападающий сборной Хорватии может быть исключен из команды
  • 10:51
    • «Амкар» прекращает свое существование
  • 10:12
    • «Челси» намерен выкупить контракт Сарри до 1 июля
    Все новости спорта

    Силва с уважением относится к сборной Марокко

    Сборная Португалии Португалия Сборная Марокко Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Португалии Андре Силва поделился ожиданиями от матча с Марокко на чемпионате мира.

    Андре Силва
    Андре Силва
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Конечно, сборная Португалии сильнее Марокко. Но игра легкой не будет. Мы должны уважать всех соперников. Любая игра на турнире сложна. И я не могу сказать, что одна игра будет легче другой. Надо изучать каждого соперника.

    Нам надо показать свою игру. Надеюсь, мы выиграем и сможем выйти из группы. Но какие-то выводы можно делать только после финального свистка.

    Первую игру они проиграли, но такое случается. Сейчас они будут настраиваться на победу, выкладываться по полной. Они привыкли играть с европейскими командами, многие игроки у них выступают в Европе. Игра будет сложной, но мы надеемся, что сможем победить.

    Криштиану Роналду — наш капитан. Играя с ним, я оказываюсь там, где нужно. То же самое можно сказать и про него — он всегда в зоне видимости. Мы стараемся действовать в связке. Это получалось в прошлом, но я надеюсь, что и дальше все будет в том же духе.

    Играть рядом с Криштиану Роналду — это честь. Он — лучший игрок мира. Его передачи облегчают жизнь многим игрокам», — приводит слова Силвы «Р-Спорт».

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Роналду побеждает природу и время
  • 16/06/2018 в 16:47
    •
  • Прогноз
  • Бельгия – Панама
  • 1,57
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    Самые крутые концепты автосалона в Женеве-2018Самые ненадежные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли Швеция свой класс в матче с Южной Кореей?
  • Швеция – Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 2,07
    •
  • Два варианта зацепок для «дьяволов»
  • Бельгия – Панама. Прогноз и ставки
  • 1,57
    •
  • Бельгийцы поймают панамцев «в положение»
  • Бельгия – Панама. Прогноз и ставки
  • 2,02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар разочаровал фанатов не меньше, чем Месси Футбол Дневник ЧМ-2018. Крах немецкой машины и щелчок по бразильскому носуО главных событиях четвертого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:020
  • 08:33
    • Дзюба о жесте Черчесова: Тренер, видимо, обозначил, что понял меня
  • 08:11
    • Федерер вышел на первое место в рейтинге ATP
  • 07:34
    • Немцы отменили мероприятия для СМИ после проигрыша мексиканцам
    Сборной Германии впору схватиться за голову Футбол А король-то голый! Германия проиграла МексикеГлавная сенсация ЧМ-2018 — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Панама не станет преградой для Бельгии
  • 4,46
    •
  • 13:11
    • Экс-тренер «Милана» возглавит «Спортинг»
  • 12:53
    • «Уфа» пополнила свой состав защитником
  • 12:34
    • Медведева только сейчас ментально восстановилась после ОИ-2018
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия - Швейцария 1:1Сборной Бразилии не удалось удержать преимущество над Швейцарией в стартовом матче на чемпионате мира. 02:03
  • 07:23
    • «Зенит» предложил Баделю 3,5 млн евро в год     Короче, ЧМ. 16 и 17 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 07:10
    • Неймар избежал травмы
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие