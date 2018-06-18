Силва с уважением относится к сборной Марокко

Нападающий сборной Португалииподелился ожиданиями от матча с Марокко на чемпионате мира.

«Конечно, сборная Португалии сильнее Марокко. Но игра легкой не будет. Мы должны уважать всех соперников. Любая игра на турнире сложна. И я не могу сказать, что одна игра будет легче другой. Надо изучать каждого соперника.

Нам надо показать свою игру. Надеюсь, мы выиграем и сможем выйти из группы. Но какие-то выводы можно делать только после финального свистка.

Первую игру они проиграли, но такое случается. Сейчас они будут настраиваться на победу, выкладываться по полной. Они привыкли играть с европейскими командами, многие игроки у них выступают в Европе. Игра будет сложной, но мы надеемся, что сможем победить.

Криштиану Роналду — наш капитан. Играя с ним, я оказываюсь там, где нужно. То же самое можно сказать и про него — он всегда в зоне видимости. Мы стараемся действовать в связке. Это получалось в прошлом, но я надеюсь, что и дальше все будет в том же духе.

Играть рядом с Криштиану Роналду — это честь. Он — лучший игрок мира. Его передачи облегчают жизнь многим игрокам», — приводит слова Силвы «Р-Спорт».