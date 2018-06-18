Игнатьев ожидает ничейного результата в матче Россия – Египет

Бывший главный тренер сборной Россиив поделился своими мыслями по поводу предстоящей игры национальной команды против команды Египта.

«Я думаю, что победный состав менять не стоит. Надо чуть-чуть успокоить футболистов и продолжать играть так, как мы играли. С точки зрения стратегии турнирной борьбы нашей команде будет достаточно и ничейного результата.

Мое предположение выглядит так: мы с Египтом играем вничью, Саудовская Аравия проигрывает команде Уругвая. Уругвай набирает 6 очков и дает возможность ведущим футболистам передохнуть в матче с нами, и мы играем вничью.

И с пятью очками мы занимаем второе место в группе. Но в матче с египтянами нам нужно очень внимательно сыграть в защите и как можно быстрее переходить из обороны в атаку. И надо делать больше вертикальных передач — чтобы соперники не успевали возвращаться назад из атак. Как остановить Салаха? Мы вполне можем его закрыть за счет группового отбора», — приводит слова Игнатьева «Р-Спорт».