Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к Египту

19 июня в Санкт-Петербурге состоится второй матч сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова ведут подготовку к следующей игре после триумфального старта на мундиале.

Российская команда довольно неожиданно разгромилав стартовом матче на домашнем турнире. Соперник получил в свои ворота пять безответных мячей. При этом времени для празднования было совсем мало, ведь уже через несколько дней футболистам сборной России вновь выходить на поле.

Конкретики по Дзагоеву пока нет, у Жиркова небольшая травма

Уже вечером на следующий день игроки вышли на тренировку. Работает российская сборная на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск». Главной потерей в настоящий момент остается Алан Дзагоев. Полузащитник ЦСКА в первом матче повредил заднюю поверхность бедра — травма не слишком серьезная, но и точных сроков возвращения в строй 27-летнего футболиста пока нет.

По этой причине Алан пока не тренируется, а хавбек Александр Головин даже признался журналистам, что партнер может пропустить до десяти дней. Данную информацию подтвердил и президент РФПЛ Сергей Прядкин. В таком случае Дзагоев точно не сыграет с Египтом, а о дальнейших перспективах говорить пока рано.

В субботу, 16 июня, Черчесов вывел команду на тренировку в 11:30. Защитник Юрий Жирков вышел на поле вместе со всеми, но затем начал работать по индивидуальной программе. Причиной является небольшой ушиб голени.

Владимир Габулов Вратарь сборной России Команда, конечно, поддерживает и желает скорейшего выздоровления. Безусловно, Алан переживает, да мы все переживаем, потому что прекрасно понимаем и осознаем, что получить такую травму на 20-й минуте первого матча всегда неприятно, тем более, когда ты находишься в очень хорошей форме. Будем надеяться, что он сможет быстро восстановиться и помочь сборной.

Поддержать команду пришел известный пианист

Станислав Черчесов и Денис Мацуев Фото:rfs.ru

Первую после матча с саудитами тренировку посетил знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев. Понаблюдать за работой игроков народного артиста РФ пригласил лично Черчесов.

Денис Мацуев на тренировке сборной

В целом команда находится в прекрасном настроении, а форвард Артем Дзюба повеселил партнеров и болельщиков, встав на ворота. Получилось неплохо.

Черчесов сравнил Салаха с Месси

Игроки находятся в хорошем настроении Фото:rfs.ru

После тренировки у главного тренера сборной России прямо спросили о том, какой план может помочь закрыть главную звезду сборной Египта Мохаммеда Салаха.

Черчесов не стал делиться конкретикой относительно тактики на будущий матч, но отметил, что Салах в окружении игроков «Ливерпуля» и в компании соотечественников — два совершенно разных явления. Главной задачей тренерский штаб считает максимальное замедление доставки мяча к лидеру египетской сборной.

Кроме того, прозвучало сравнение с другим левоногим топ-футболистом — Лионелем Месси, который противостоял россиянам в товарищеской встрече перед чемпионатом мира. Черчесов выразил надежду, что тот опыт поможет защитникам закрыть лучшего игрока минувшего сезона АПЛ.

Уже в воскресенье, 17 июня, национальная команда проведет тренировку (начало — в 11:30), после чего вечером вылетит в Санкт-Петербург. Там у подопечных Черчесова в понедельник будет возможность опробовать газон стадиона дать последние комментарии перед игрой.