Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к Египту

Конкретики по Дзагоеву пока нет, у Жиркова небольшая травма
Уже вечером на следующий день игроки вышли на тренировку. Работает российская сборная на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск». Главной потерей в настоящий момент остается Алан Дзагоев. Полузащитник ЦСКА в первом матче повредил заднюю поверхность бедра — травма не слишком серьезная, но и точных сроков возвращения в строй 27-летнего футболиста пока нет.
По этой причине Алан пока не тренируется, а хавбек Александр Головин даже признался журналистам, что партнер может пропустить до десяти дней. Данную информацию подтвердил и президент РФПЛ Сергей Прядкин. В таком случае Дзагоев точно не сыграет с Египтом, а о дальнейших перспективах говорить пока рано.
В субботу, 16 июня, Черчесов вывел команду на тренировку в 11:30. Защитник Юрий Жирков вышел на поле вместе со всеми, но затем начал работать по индивидуальной программе. Причиной является небольшой ушиб голени.
Поддержать команду пришел известный пианист
Первую после матча с саудитами тренировку посетил знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев. Понаблюдать за работой игроков народного артиста РФ пригласил лично Черчесов.
В целом команда находится в прекрасном настроении, а форвард Артем Дзюба повеселил партнеров и болельщиков, встав на ворота. Получилось неплохо.
Как он это делает?! #АртемДзюба pic.twitter.com/IrYqTGSyic— Сборная России (@TeamRussia) 16 июня 2018 г.
Черчесов сравнил Салаха с Месси
После тренировки у главного тренера сборной России прямо спросили о том, какой план может помочь закрыть главную звезду сборной Египта Мохаммеда Салаха.
Черчесов не стал делиться конкретикой относительно тактики на будущий матч, но отметил, что Салах в окружении игроков «Ливерпуля» и в компании соотечественников — два совершенно разных явления. Главной задачей тренерский штаб считает максимальное замедление доставки мяча к лидеру египетской сборной.
Кроме того, прозвучало сравнение с другим левоногим топ-футболистом — Лионелем Месси, который противостоял россиянам в товарищеской встрече перед чемпионатом мира. Черчесов выразил надежду, что тот опыт поможет защитникам закрыть лучшего игрока минувшего сезона АПЛ.
Уже в воскресенье, 17 июня, национальная команда проведет тренировку (начало — в 11:30), после чего вечером вылетит в Санкт-Петербург. Там у подопечных Черчесова в понедельник будет возможность опробовать газон стадиона дать последние комментарии перед игрой.