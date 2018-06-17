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    Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к Египту

    Сборная России продолжает активную подготовку ко второму матчу на домашнем чемпионате мира

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    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    19 июня в Санкт-Петербурге состоится второй матч сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова ведут подготовку к следующей игре после триумфального старта на мундиале.
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    Российская команда довольно неожиданно разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче на домашнем турнире. Соперник получил в свои ворота пять безответных мячей. При этом времени для празднования было совсем мало, ведь уже через несколько дней футболистам сборной России вновь выходить на поле.

    Конкретики по Дзагоеву пока нет, у Жиркова небольшая травма

    Уже вечером на следующий день игроки вышли на тренировку. Работает российская сборная на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск». Главной потерей в настоящий момент остается Алан Дзагоев. Полузащитник ЦСКА в первом матче повредил заднюю поверхность бедра — травма не слишком серьезная, но и точных сроков возвращения в строй 27-летнего футболиста пока нет.

    По этой причине Алан пока не тренируется, а хавбек Александр Головин даже признался журналистам, что партнер может пропустить до десяти дней. Данную информацию подтвердил и президент РФПЛ Сергей Прядкин. В таком случае Дзагоев точно не сыграет с Египтом, а о дальнейших перспективах говорить пока рано.

    В субботу, 16 июня, Черчесов вывел команду на тренировку в 11:30. Защитник Юрий Жирков вышел на поле вместе со всеми, но затем начал работать по индивидуальной программе. Причиной является небольшой ушиб голени.

  • Владимир Габулов
  • Вратарь сборной России
  • Команда, конечно, поддерживает и желает скорейшего выздоровления. Безусловно, Алан переживает, да мы все переживаем, потому что прекрасно понимаем и осознаем, что получить такую травму на 20-й минуте первого матча всегда неприятно, тем более, когда ты находишься в очень хорошей форме. Будем надеяться, что он сможет быстро восстановиться и помочь сборной.

    • Поддержать команду пришел известный пианист

    Станислав Черчесов и Денис Мацуев
    Фото:rfs.ru

    Первую после матча с саудитами тренировку посетил знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев. Понаблюдать за работой игроков народного артиста РФ пригласил лично Черчесов.

    Денис Мацуев на тренировке сборной

    В целом команда находится в прекрасном настроении, а форвард Артем Дзюба повеселил партнеров и болельщиков, встав на ворота. Получилось неплохо.

    Черчесов сравнил Салаха с Месси

    Игроки находятся в хорошем настроении
    Фото:rfs.ru

    После тренировки у главного тренера сборной России прямо спросили о том, какой план может помочь закрыть главную звезду сборной Египта Мохаммеда Салаха.

    Черчесов не стал делиться конкретикой относительно тактики на будущий матч, но отметил, что Салах в окружении игроков «Ливерпуля» и в компании соотечественников — два совершенно разных явления. Главной задачей тренерский штаб считает максимальное замедление доставки мяча к лидеру египетской сборной.

    Кроме того, прозвучало сравнение с другим левоногим топ-футболистом — Лионелем Месси, который противостоял россиянам в товарищеской встрече перед чемпионатом мира. Черчесов выразил надежду, что тот опыт поможет защитникам закрыть лучшего игрока минувшего сезона АПЛ.

    Уже в воскресенье, 17 июня, национальная команда проведет тренировку (начало — в 11:30), после чего вечером вылетит в Санкт-Петербург. Там у подопечных Черчесова в понедельник будет возможность опробовать газон стадиона дать последние комментарии перед игрой.

  • Станислав Черчесов
  • Главный тренер сборной России
  • В сборной Египта есть множество хороших игроков, которых мы знаем и изучаем. При этом нельзя не отметить вклад Эктора Купера. Другой город, другой стадион. К нему надо подготовиться соответствующе. Расчеты? Необходимо давать максимальный результат, а не заниматься расчетами.

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