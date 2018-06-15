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    Жезус похвалил оборону сборной Бразилии

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    Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус считает, что «селесао» обладает не только сильным нападением, но и отличной обороной.

    Габриэл Жезус
    Габриэл Жезус
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    Бразильцы стартуют на ЧМ-2018 матчем против команды Швейцарии (17 июня).

    «Мы должны быть единым коллективом, как семья. В команде все спокойно, мы сфокусированы на предстоящем матче, это то, что требует от нас тренер, и это нам действительно помогает. Все говорят о нашем нападении, но не стоит забывать и о тех игроках, которые отбирают мячи. У нас отличная оборона, что делает нашу команду сбалансированной.

    У нас было много великих команд в истории, мы должны воздать им должное. Если мы победим, то тоже войдем в их число. Я не хочу занять чье-то место, я просто хочу добавить свое имя в историю», — цитирует форварда «Р-Спорт».

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