Жезус похвалил оборону сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилиисчитает, что «селесао» обладает не только сильным нападением, но и отличной обороной.

Бразильцы стартуют на ЧМ-2018 матчем против команды Швейцарии (17 июня).

«Мы должны быть единым коллективом, как семья. В команде все спокойно, мы сфокусированы на предстоящем матче, это то, что требует от нас тренер, и это нам действительно помогает. Все говорят о нашем нападении, но не стоит забывать и о тех игроках, которые отбирают мячи. У нас отличная оборона, что делает нашу команду сбалансированной.

У нас было много великих команд в истории, мы должны воздать им должное. Если мы победим, то тоже войдем в их число. Я не хочу занять чье-то место, я просто хочу добавить свое имя в историю», — цитирует форварда «Р-Спорт».