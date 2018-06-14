Зеппельт не приедет на ЧМ-2018 по соображениям безопасности

Немецкий журналист телеканала ARDне будет работать на ЧМ-2018 по соображениям безопасности, сообщает пресс-служба ARD.

Хайо Зеппельт tagesschau.de 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Такое решение было принято ARD после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Согласно оценке силовых структур страны, поездка Зеппельта в Россию – «непредсказуемый риск». Это мнение разделяют Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА), Земельное ведомство по уголовным делам Берлина (ЛКА), разведка Германии и другие спецслужбы.

В Следственном комитете России (СКР) заявили о том, что могут допросить немца по делу информатора WADA Григория Родченкова. Кроме того, в Германии не исключают «спонтанных актов агрессии» по отношению к Зеппельту в России. ARD полагает, что «многие русские считают Зеппельта врагом народа». Он уже получал угрозы, связанные с расследованиями.

Зеппельт является автором нескольких фильмов о допинге в российском спорте.