Фил Невилл назвал тройку ключевых игроков сборной России

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиивыделил в составе сборной России трех игроков, которые могут обеспечить команденеобходимый результат на домашнем чемпионате мира.

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«У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов.

Хозяева чемпионата мира всегда имеют определенное преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в свою полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы», – цитируют «Известия» Невилла.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Россияне на групповом этапе сыграют c Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).