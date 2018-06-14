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    Фил Невилл назвал тройку ключевых игроков сборной России

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Невилл выделил в составе сборной России трех игроков, которые могут обеспечить команде Станислава Черчесова необходимый результат на домашнем чемпионате мира.

    Фил Невилл
    Фил Невилл
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    «У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов.

    Хозяева чемпионата мира всегда имеют определенное преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в свою полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы», – цитируют «Известия» Невилла.

    Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Россияне на групповом этапе сыграют c Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

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