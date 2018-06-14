Фил Невилл назвал тройку ключевых игроков сборной России

Фил Невилл
eurosport.com
«У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов.
Хозяева чемпионата мира всегда имеют определенное преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в свою полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы», – цитируют «Известия» Невилла.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Россияне на групповом этапе сыграют c Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).