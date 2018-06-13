Доходы ФИФА за цикл 2015-2018 годов составят 6,1 млрд долларов

Доходы ФИФА за цикл 2015-2018 годов составят 6,1 миллиарда долларов, заявил глава организации

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«Некоторые пророчили нам черные дни с точки зрения финансов. Особенно если мы будем вкладывать слишком много в развитие футбола. Но именно это генерирует доходы. Мы фокусируемся на футболе, хотим его развивать. Уже в конце цикла 2015-2018 мы знаем, что по первоначальным прогнозам, предусматривающим доходы 5 миллиардов долларов, бюджет покажет 6,1 миллиарда доходов», – цитирует Инфантино «Р-Спорт».

Издание The New York Times со ссылкой на данные из финансовых документов ФИФА сообщает, что выручка от продаж ТВ-прав выросла на 2% по сравнению с целевым показателем ФИФА в размере 3 миллиардов долларов. Спонсорские сделки ФИФА составили на 200 миллионов долларов больше, чем прогнозируемые 1,45 миллиарда. Это стало возможным благодаря расширению сотрудничества с китайскими компаниями. 7 из 20 компаний, спонсирующих ЧМ-2018, представляют Китай. В 2014 году из Китая был только один спонсор.