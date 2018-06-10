Врач сборной России заявил об отсутствии проблем со здоровьем у футболистов

Врач сборной Россиирассказал о том, в какой форме подходит национальная команда к чемпионату мира.

По его словам, ни один из игроков национальной команды не испытывает проблем со здоровьем, а физические кондиции улучшаются изо дня в день.

«Вы могли видеть, что все игроки находятся в общей группе. К концу тренировки все оставались в общей группе. Отчет короткий получается поэтому, все хорошо. Проблем со здоровьем нет ни у одного футболиста, и надеюсь, что такая же ситуация будет и к первому матчу чемпионата мира.

Мы видим, что идет улучшение физических кондиций изо дня в день. Ребята замечают легкость в ногах. В этой части мы движемся в правильном направлении, главное – реализовать это на поле.

Все мы люди, все мы читаем критику. Мне неприятно, понятное дело. Мы в одной команде, все делаем одну работу. Если бы ваших коллег кто-то сильно критиковал бы, и, на ваш взгляд, зачастую несправедливо, вам бы тоже не было приятно», — приводит слова Безуглова «Р-Спорт».