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    Черчесов: Идеальную сборную России вы увидите 14 июня

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча против Турции (1:1).

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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  • «То, какой я вижу идеальную сборную под руководством Черчесова увидите 14 июня.

    Положительных сторон в игре сборной сегодня увидел много. Я серьезно. Эмоции другие, движение другое, понимание друг друга – тоже.

    Моментами видно, что уже получают удовольствие от игры. Организовали прессинг – забили. Дальше будет лучше.

    В ноябре мы провели две хорошие игры с Аргентиной и Испанией, мы были в хорошем состоянии. В марте мы всегда неважно играем, поскольку только входим в сезон.

    С Францией и Бразилией нам не хватило шести игроков, которые могли бы играть в основном составе. Что касается Австрии, мы знали, что матч будет сложным.

    Не могу сказать, что команда из топ-5 мира, но это сильная сборная, которая несколько дней спустя обыграла Германию.

    Сегодня тоже был очень хороший тест. Уругвайцы играют по той же системе, что и турки. Всех наших соперников по группе объединяет хорошая работа с мячом – как и сборную Турции.

    То есть в этой игре мы получили, что называется, три в одном. Понятно, не все удалось, потому что кто-то выбывает из строя. Но мы не собираемся на это ссылаться.

    Не жалею, что возглавил команду. Россия выступит хорошо!», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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