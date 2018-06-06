Черчесов: Идеальную сборную России вы увидите 14 июня

Главный тренер сборной Россииподелился впечатлениями после матча против Турции (1:1).

«То, какой я вижу идеальную сборную под руководством Черчесова увидите 14 июня.

Положительных сторон в игре сборной сегодня увидел много. Я серьезно. Эмоции другие, движение другое, понимание друг друга – тоже.

Моментами видно, что уже получают удовольствие от игры. Организовали прессинг – забили. Дальше будет лучше.

В ноябре мы провели две хорошие игры с Аргентиной и Испанией, мы были в хорошем состоянии. В марте мы всегда неважно играем, поскольку только входим в сезон.

С Францией и Бразилией нам не хватило шести игроков, которые могли бы играть в основном составе. Что касается Австрии, мы знали, что матч будет сложным.

Не могу сказать, что команда из топ-5 мира, но это сильная сборная, которая несколько дней спустя обыграла Германию.

Сегодня тоже был очень хороший тест. Уругвайцы играют по той же системе, что и турки. Всех наших соперников по группе объединяет хорошая работа с мячом – как и сборную Турции.

То есть в этой игре мы получили, что называется, три в одном. Понятно, не все удалось, потому что кто-то выбывает из строя. Но мы не собираемся на это ссылаться.

Не жалею, что возглавил команду. Россия выступит хорошо!», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».