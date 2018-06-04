Акинфеев: Когда есть результат, даже при плохой игре тебя ругать никто не будет

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу и к товарищескому матчу с Турцией, который пройдет 5 июня.

«Давление будет оказываться всегда. В том году был тестовый турнир, Кубок конфедераций, там было не меньше давления.

Не каждому игроку давно сыграть на чемпионате мира. Все мысли, тревоги и боязнь нужно отодвинуть на второй план. Другого пути нет.

Если будешь бояться, ничего не будет. Но важнее всего результат. Когда он есть, даже при плохой игре тебя ругать никто не будет.

Нагрузки всегда проходят в одном режиме. Не бывает, чтобы чуть больше или меньше. Сначала закладывается физика, а потом уже упражнения с мячом, футбол и все остальное.

Это кажется со стороны, что я резко сказал после матча с Австрией. В игре всегда важен результат. Все идет от него. Если бы был хороший результат с Австрией — ничего такого бы не было», — приводит слова игрока пресс-служба РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч против Турции завтра в 19:00.