ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Саудовской Аравии на ЧМ-1998 во ФранцииКто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия
  • 21:58
    • «Локо» и «Динамо» поборются со «Спартаком» за Ле Таллека
  • 21:49
    • ПСЖ не объявляет о подписании Буффона из-за ожидания вердикта по его дисквалификации
  • 21:22
    • Франция — Италия: объявлены стартовые составы
  • 21:17
    • Сербия объявила состав на чемпионат мира-2018
  • 20:40
    • СМИ: Моуриньо просматривал Головина в матче Австрия — Россия
    Все новости спорта

    Сербия объявила состав на чемпионат мира-2018

  • подписаться
    •
    Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич огласил окончательную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира.

    Сборная Сербии
    Сборная Сербии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • В ее состав вошли 23 человека. Список заявленных футболистов выглядит так:

    Вратари: Владимир Стойкович («Партизан»), Предраг Райкович («Маккаби Тель-Авив»), Марко Дмитрович («Эйбар»).

    Защитники: Александр Коларов («Рома»), Антонио Рукавина («Вильярреал»), Милан Родич («Црвена Звезда»), Бранислав Иванович («Зенит»), Урош Спаич («Краснодар»), Милош Велькович («Вердер»), Душко Тошич («Бешикташ»), Никола Миленкович («Фиорентина»).

    Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Миливоевич («Фиорентина»), Марко Груич («Кардифф Сити»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Андрия Живкович («Бенфика»), Филип Костич («Гамбург»), Неманья Радонич («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Адам Льяич («Торино»).

    Нападающие: Александр Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович («ПАОК»), Лука Йович («Айнтрахт»).

    Таким образом, из расширенного списка в окончательную заявку не попадут Матия Настасич («Шальке 04»), Неманья Максимович («Валенсия»), Александр Йованович («Орхус»).

    Сборная Сербии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией.

  • По теме
  • Кто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия
  • 18:58
    •
  • Прогноз
  • Англия — Нигерия
  • 1,79
  • Завтра в 19:15
    •
    Сборная Сербии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 лучших автомобилей, способных проезжать свыше 300 тысяч кмToyota «обновила» компактный кроссовер C-HR
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Дешама проверит обновленную Италию на прочность
  • Франция — Италия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
  • Устоит ли команда Манчини под натиском французов?
  • Франция – Италия. Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • На Колумбию без Салаха
  • Египет — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1,41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дарья Касаткина Теннис «Ролан Гаррос». Джокович и Касаткина вышла в четвертый раунд соревнованийРезультаты шестого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису 20:140
  • 19:52
    • Шипулин попал в окончательный состав сборной России на сезон-2018/19
  • 18:27
    • Джокович обыграл Баутиста-Агута в третьем круге «Ролан Гаррос»
  • 18:01
    • Киселевич подписал контракт с «Флоридой»
    Аравийцы уступили Италии со счетом 1:2 Футбол Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМЧем живут соперники сборной России по ЧМ-2018? 13:420
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Касаткина огорчит Саккари
  • 5,25
    •
  • 21:31
    • Кириленко: В сборной солидно выглядит Акинфеев, но ему тяжело отбиваться одному
  • 21:11
    • Свитолина: Не считала себя фаворитом «Ролан Гаррос»
  • 20:57
    • Чепиков: Это очень странный и преждевременный состав сборной России
    Фрэнк Лэмпард Футбол Задачи Лэмпарда. Наставнику «Дерби Каунти» нужно решить несколько проблемЭкс-игрок сборной Англии попробует свои силы в Чемпионшипе 09:470
  • 17:11
    • Свитолина покинула «Ролан Гаррос»
  • 11:00
    • ФХР утвердила Воробьева в должности главного тренера сборной России
  • 14:53
    • ЦСКА и Натхо не договорились о новом контракте
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие