Сербия объявила состав на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Сербииогласил окончательную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира.

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В ее состав вошли 23 человека. Список заявленных футболистов выглядит так:

Вратари: Владимир Стойкович («Партизан»), Предраг Райкович («Маккаби Тель-Авив»), Марко Дмитрович («Эйбар»).

Защитники: Александр Коларов («Рома»), Антонио Рукавина («Вильярреал»), Милан Родич («Црвена Звезда»), Бранислав Иванович («Зенит»), Урош Спаич («Краснодар»), Милош Велькович («Вердер»), Душко Тошич («Бешикташ»), Никола Миленкович («Фиорентина»).

Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Миливоевич («Фиорентина»), Марко Груич («Кардифф Сити»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Андрия Живкович («Бенфика»), Филип Костич («Гамбург»), Неманья Радонич («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Адам Льяич («Торино»).

Нападающие: Александр Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович («ПАОК»), Лука Йович («Айнтрахт»).

Таким образом, из расширенного списка в окончательную заявку не попадут Матия Настасич («Шальке 04»), Неманья Максимович («Валенсия»), Александр Йованович («Орхус»).

Сборная Сербии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией.