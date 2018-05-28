Комиссия УЕФА проверила готовность стадиона «Нефтяник» в Уфе к Лиге Европы

Уфимский стадион «Нефтяник» с инспекцией посетил член комитета УЕФА по проверке стадионови представитель РФС сообщает пресс-служба «Уфы».

Комиссия осмотрела инфраструктуру стадиона, основное поле арены, ознакомилась с прилегающей территорией и составила полноценный отчет для УЕФА.

Саркисян также провел совещание с руководством клуба и стадиона, рассказав о требованиях, которые организация предъявляет к аренам, принимающим матчи Лиги Европы.

В сезоне-2018/19 «Уфа» заняла шестое место в чемпионате России и впервые в истории выступит в еврокубке. Команда стартует в розыгрыше Лиги Европы со второго квалификационного раунда.