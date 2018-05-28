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    Комиссия УЕФА проверила готовность стадиона «Нефтяник» в Уфе к Лиге Европы

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    Уфимский стадион «Нефтяник» с инспекцией посетил член комитета УЕФА по проверке стадионов Арно Саргсян и представитель РФС Иван Цитович, сообщает пресс-служба «Уфы».

    Стадион «Нефтяник»
    Стадион «Нефтяник»
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  • Комиссия осмотрела инфраструктуру стадиона, основное поле арены, ознакомилась с прилегающей территорией и составила полноценный отчет для УЕФА.

    Саркисян также провел совещание с руководством клуба и стадиона, рассказав о требованиях, которые организация предъявляет к аренам, принимающим матчи Лиги Европы.

    В сезоне-2018/19 «Уфа» заняла шестое место в чемпионате России и впервые в истории выступит в еврокубке. Команда стартует в розыгрыше Лиги Европы со второго квалификационного раунда.

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