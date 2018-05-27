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    Чеферин: В организации финалов ЛЧ в Киеве не было ни одной ошибки

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    Президент УЕФА Александр Чеферин высоко оценил уровень организации проведения финалов женской и мужской Лиги чемпионов в Киеве.

    Чеферин остался доволен сотрудничеством с Киевом
    Чеферин остался доволен сотрудничеством с Киевом
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  • «Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги Чемпионов.

    Не надо забывать, что это – самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова», — цитирует президента УЕФА пресс-служба киевской городской администрации.

    В минувшем мужском финале ЛЧ «Реал» одолел «Ливерпуль» со счетом 3:1.

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