Погребняк: За такого тренера, как Клопп, надо умирать на поле

Нападающий «Тосно»рассказал, кого будет поддерживать в грядущем финале Лиги чемпионов между

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«Я ждал эту пару в финале Лиги чемпионов. "Реал" не нуждается в представлении, а "Ливерпуль" показывает лучший футбол в этом году.

Их тройка впереди, которая делает результат, очень впечатляет. Ждал Клоппа, который мне очень симпатичен как тренер. За такого тренера надо умирать на поле.

Болеть буду за английский клуб. С одной стороны, хочется, чтобы "Реал" сделал рекордный хет-трик в завоевании Лиги чемпионов. С другой стороны, хочется, чтобы "Ливерпуль" выиграл. И Салах, и Клопп заслужили.

Смотреть финал будем с братьями, в мужской семейной компании. Думаю, всё закончится в основное время. Цена слишком высока, чтобы играть в открытый футбол.

Но эти команды по-другому не умеют, поэтому будет зрелищный матч», — сказал Погребняк изданию «Чемпионат».