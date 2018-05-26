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    У тульского «Арсенала» есть пять кандидатов на пост главного тренера

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    Тульский «Арсенал» ведет переговоры с пятью кандидатами на пост главного тренера команды.

    Алексей Дюмин
    Алексей Дюмин
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  • Об этом «Интерфаксу» заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

    «Мы благодарны Миодрагу Божовичу за удачный сезон. Это тренер с харизмой, тренер-стратег, и мы, естественно, предложили ему новый контракт, но, видимо, были и другие более выгодные предложения. Мы уважаем выбор Божовича.

    Сейчас клуб ведет переговоры с пятью потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Двое из них — опытные специалисты, которые работали и за рубежом. В ближайшее время официально будет названо имя главного тренера», — сказал Дюмин.

    Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» может возглавить Юрий Красножан.

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