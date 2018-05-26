У тульского «Арсенала» есть пять кандидатов на пост главного тренера

Алексей Дюмин
newstula.ru
Об этом «Интерфаксу» заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
«Мы благодарны Миодрагу Божовичу за удачный сезон. Это тренер с харизмой, тренер-стратег, и мы, естественно, предложили ему новый контракт, но, видимо, были и другие более выгодные предложения. Мы уважаем выбор Божовича.
Сейчас клуб ведет переговоры с пятью потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Двое из них — опытные специалисты, которые работали и за рубежом. В ближайшее время официально будет названо имя главного тренера», — сказал Дюмин.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» может возглавить Юрий Красножан.