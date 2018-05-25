Хавбек «Аяччо» дисквалифицирован на семь матчей за толчок судьи

Дисциплинарный комитет профессиональной футбольной лиги Франции дисквалифицировал полузащитника «Аяччо»на семь матчей за неподобающее поведение в матче переходного турнира за право выступать в Лиге 1 с «Гавром», сообщает RMC Sport.

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Инцидент произошел в дополнительное время воскресного матча между «Аяччо» и «Гавром», когда Кутадер толкнул судью Франка Шнайдера, за что получил прямую красную карточку.

С поля также были удалены еще три футболиста.

«Аяччо», по итогам сезона-2017/18 занявший 3-е место во втором дивизионе чемпионата Франции, победил «Гавр» в серии пенальти и вышел в финал переходного турнира, где встречается с «Тулузой» (18-е место Лиги 1). Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Тулузы», ответный состоится 27 мая.