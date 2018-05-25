ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахКак «Ливерпулю» победить «Реал»?
  • 11:27
    • Пермский край выделил «Амкару» с 2015 по 2018 год 1,425 млрд рублей
  • 11:15
    • СМИ: Тренер по биатлону ставил детям неизвестные капельницы
  • 11:00
    • Опубликован гимн ЧМ-2018
  • 10:13
    • Вратарь «Локомотива» отказался переходить в «Рубин»
    Все новости спорта

    Хавбек «Аяччо» дисквалифицирован на семь матчей за толчок судьи

  • подписаться
    •
    Дисциплинарный комитет профессиональной футбольной лиги Франции дисквалифицировал полузащитника «Аяччо» Матье Кутадера на семь матчей за неподобающее поведение в матче переходного турнира за право выступать в Лиге 1 с «Гавром», сообщает RMC Sport.

    Матье Кутадер
    Матье Кутадер
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Инцидент произошел в дополнительное время воскресного матча между «Аяччо» и «Гавром», когда Кутадер толкнул судью Франка Шнайдера, за что получил прямую красную карточку.

    С поля также были удалены еще три футболиста.

    «Аяччо», по итогам сезона-2017/18 занявший 3-е место во втором дивизионе чемпионата Франции, победил «Гавр» в серии пенальти и вышел в финал переходного турнира, где встречается с «Тулузой» (18-е место Лиги 1). Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Тулузы», ответный состоится 27 мая.

  • По теме
  • Сарри не затеряется после «Наполи»
  • Вчера в 21:11
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол, теннис и волейбол 25 мая
  • 4,65
  • Сегодня в 11:00
    •
    Аяччо Футбол Франции Лига 1 Календарь Лиги 1
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Почему китайские кроссоверы предпочтительнее корейскихСамые надёжные внедорожники, пикапы и минивэны
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто кого загонит «в положение»?
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Команды выдадут необычные таймы
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Второй вариант против Дарта Вейдера
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Симона Халеп Теннис Ролан Гаррос-2018. Надежды на Марию, великолепный Надаль и пять проблем Симоны ХалепАнонс предстоящего турнира серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции 01:320
  • 10:03
    • Лунев: В РФПЛ нет «обезьян с гранатой»
  • 09:34
    • «Зенит» и «Ахмат» зимой не договорились по трансферу Швеца
  • 07:35
    • Джеймс и Харден — в первой символической пятерке сезона в НБА
    Егор Титов и Дмитрий Аленичев Футбол От Волги до ЕнисеяПредставляем новичков РФПЛ 02:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Барти vs Павлюченкова
  • 4,65
    •
  • 11:42
    • «Арсенал» заключил рекордное соглашение о размещении рекламы на рукавах
  • 10:31
    • Мане приобрел 300 футболок «Ливерпуля» для жителей родной деревни
  • 09:47
    • «Сибирь» подписала канадского форварда
    Маурицио Сарри пока что безработен Футбол Сарри не затеряется после «Наполи»Почему о Маурицио Сарри так много говорят? Вчера в 21:110
  • 07:26
    • Хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве
  • 07:14
    • «Хьюстон» вышел вперед в серии с «Голден Стэйт»
  • 08:01
    • «Порту» продлил контракт с главным тренером
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие