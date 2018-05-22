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    УЕФА может исключить «Милан» из Лиги Европы

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    УЕФА официально отклонил предложение «Милана» о добровольном соглашении по урегулированию финансовых проблем для соответствия клуба финансовому fair play, сообщает Football Italia.

    «Милан»
    «Милан»
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  • Итальянцы нарушили требование о безубыточности. Летом прошлого года клуб потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Организация поставила под сомнение прозрачность этих сделок.

    Кроме того, у УЕФА остаются вопросы к клубу в отношении рефинансирования займа, подлежащего к возврату в октябре 2018 года.

    Теперь «Милан» и его финансовые счета будут тщательно изучены, а дисциплинарное слушание по этому делу состоится в июне.

    Вполне возможно, что «Милан» ждут серьезные санкции, в частности, запрет на трансферы, крупный штраф или даже запрет на выступление в Лиге Европы.

    Если УЕФА утвердит последний пункт, место «Милана», который занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, займет ставшая седьмой «Аталанта».

    Место во втором квалификационном раунде второго по значимости еврокубка получит «Фиорентина».

    Ранее сообщалось, что «Милану» грозит штраф до 20 миллионов евро. 8 мая «Милан» прошел лицензирование УЕФА, чтобы выступить в ЛЕ в следующем сезоне.

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