УЕФА может исключить «Милан» из Лиги Европы

Итальянцы нарушили требование о безубыточности. Летом прошлого года клуб потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Организация поставила под сомнение прозрачность этих сделок.
Кроме того, у УЕФА остаются вопросы к клубу в отношении рефинансирования займа, подлежащего к возврату в октябре 2018 года.
Теперь «Милан» и его финансовые счета будут тщательно изучены, а дисциплинарное слушание по этому делу состоится в июне.
Вполне возможно, что «Милан» ждут серьезные санкции, в частности, запрет на трансферы, крупный штраф или даже запрет на выступление в Лиге Европы.
Если УЕФА утвердит последний пункт, место «Милана», который занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, займет ставшая седьмой «Аталанта».
Место во втором квалификационном раунде второго по значимости еврокубка получит «Фиорентина».
Ранее сообщалось, что «Милану» грозит штраф до 20 миллионов евро. 8 мая «Милан» прошел лицензирование УЕФА, чтобы выступить в ЛЕ в следующем сезоне.