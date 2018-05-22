Чистяков: Карточка Смолова? Полиграф показал, что ничей заказ я не выполнял

Российский арбитррассказал о том, что он прошел проверку на детекторе лжи после матча чемпионата России между

Арбитр ошибочно дал желтую карточку Федору Смолову, из-за которой тот пропустил игру с ЦСКА.

«Главное – это доказать, что я невиновен и ничей приказ не выполнял. Руководство РФС поспособствовало тому, чтобы я прошел полиграф. За что им большое спасибо.

Заказа нет ни с какой из сторон. Специальные люди в здании РФС общались со мной в течение более чем трех часов. Были вопросы по игре, по ошибкам, по "заказам" и приказам.

Официальное заключение – ничей заказ я не выполнял. Оно передано представителям РФС. Семья и друзья меня поддерживают в сложившейся ситуации.

Мы все переживаем из-за того, что происходит. Себя надо перебороть и держать в форме», – приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Напомним, что Чистяков заработал дисквалификацию до конца года.