ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно»

Московскийможет заменитьв матче за Суперкубок России против сообщает Sport24.ru.

«Тосно» после официального перевода в ФНЛ получит право на отказ от участия в матче за Суперкубок и в таком случае ЦСКА как вице-чемпион займёт место клуба из Ленинградской области.

Подтвердить свое участие клуб должен в письменном виде до 1 июля. В случае отказа, а также если команда будет расформирована или не пройдет лицензирование, с «Локомотивом» в Суперкубке сыграет ЦСКА как команда, ставшая вице-чемпионом России.

Напомним, матч за Суперкубок России пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.