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    «Валенсия» завершила сезон победой над «Депортиво»

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    В рамках заключительного 38-го тура Примеры «Валенсия» на своем поле обыграла «Депортиво» со счетом 2:1.

    «Валенсия» завершила сезон на четвертом месте
    «Валенсия» завершила сезон на четвертом месте
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  • В составе хозяев поля забивали Симоне Дзадза и Гонсалу Гедеш, а у гостей отличился Лукас Перес.

    «Оранжевые» завершили сезон на четвертом месте, набрав 73 очка. На счету «Депортиво» 29 пунктов, а команда с 18-го места покинет элитный дивизион.

    Примера. 38-й тур
    «Валенсия» — «Депортиво» — 2:1 (1:0)
    Голы: Дзадза, 28 (1:0), Гонсалу Гедеш, 77 (2:0), Лукас, 80 (2:1)«Валенсия»: Доменеч, Гарай, Хосе Гайя, Мурильо, Начо Видаль, Парехо (Кондогбья, 62), Максимович, Солер, Дзадза (Мина, 64), Родриго (Вьетто, 67), Гонсалу Гедеш«Депортиво»: Коваль (Тытонь, 83), Фернандо Наварро, Крун-Дели, Хуанфран, Луизинью, Валентин (Адриан, 62), Садик, Москера, Эмре Чолак, Баккали (Лукас, 59), Валье
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