«Валенсия» завершила сезон победой над «Депортиво»

В рамках заключительного 38-го тура Примерына своем поле обыграласо счетом 2:1.

«Валенсия» завершила сезон на четвертом месте twitter.com/valenciacf 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе хозяев поля забивали Симоне Дзадза и Гонсалу Гедеш, а у гостей отличился Лукас Перес.

«Оранжевые» завершили сезон на четвертом месте, набрав 73 очка. На счету «Депортиво» 29 пунктов, а команда с 18-го места покинет элитный дивизион.