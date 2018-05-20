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    «Авеш» обыграл в финале Кубка Португалии «Спортинг»

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    В финальном матче Кубка Португалии «Авеш» взял верх над лиссабонским «Спортингом» (2:1), став победителем турнира.

    Фрагмент матча
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  • В составе победителей дубль на счету Алешандре Гедеша. За пять минут до конца основного времени Фредди Монтеро отквитал один мяч, но сравнять счет «львы» не сумели.

    Для «Авеша» это первый трофей за 88-летнюю историю. Он напрямую попадает в групповой турнир Лиги Европы.

    «Спортинг» и «Брага», занявшие третье и четвертое место в чемпионате Португалии, сыграют в отборочном турнире еврокубка.

    Чемпион страны «Порту» попал в групповой турнир Лиги чемпионов, а ставшая второй «Бенфика» — в квалификацию.

    15 минут террора. «Спортинг» подвергся нападению вандалов

    Напомним, что накануне финала Кубка фанаты «Спортинга» на базе клуба напали на игроков и членов тренерского штаба. В результате участие лиссабонского клуба в матче было под вопросом.

    Кубок Португалии. Финал
    «Авеш» — «Спортинг» — 2:1 (1:0)
    Голы: Гедеш, 16 (1:0). Гедеш, 72 (2:0). Монтеро, 85 (2:1).
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