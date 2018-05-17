ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Скончался чемпион мира 1966 года Рэй Уилсон

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Хаддерсфилд Таун Эвертон Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Рэй Уилсон
    На фото:Рэй Уилсон
    Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Рэй Уилсон умер в возрасте 83 лет, сообщает Sky Sports.

    В 32 года он стал самым возрастным футболистом, который вышел в стартовом составе на финальный матч домашнего чемпионата мира со сборной Германии.

    На клубном уровне большую часть своей карьеры Уилсон провел в «Хаддерсфилд Таун» (с 1952 по 1964 гг.), пока не перешел в «Эвертон», с которым завоевал Кубок Англии в сезоне-1965/66.

    Несмотря на диагностированную болезнь Альцгеймера в 2004 году, он до последнего дня продолжал посещать матчи «Хаддерсфилда».

    «Хаддерсфилд» и «Эвертон» уже выразили официальные соболезнования в связи со смертью Уилсона.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Уже перешли. Трансферы, которые состоялись до лета
  • Горецка, Винисиус Жуниор, Кейта и еще десять игроков, которые уже сменили клубы
    •
  • Борьба за второе место
  • Итоги сезона в АПЛ
    •
  • 16/05
    • Мойес покинул «Вест Хэм»
  • 16/05
    • «Рома», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Промеса
  • 16/05
    • Назван фаворит на пост наставника «Арсенала»
  • 16/05
    • «Эвертон» уволил Эллардайса
  • 16/05
    • Врачи спасли жизнь сыну Давида Сильвы
  • 15/05
    • Месси признан самым продуктивным игроком по версии CIES Football Observator
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Марадона в Белоруссии: Свадебный генерал для брестского «Динамо»
  • Все подробности о том, как аргентинская легенда оказалась во главе белорусского клуба
    •
  • Уже перешли. Трансферы, которые состоялись до лета
  • Горецка, Винисиус Жуниор, Кейта и еще десять игроков, которые уже сменили клубы
    •
  • 10 лучших моментов Бундеслиги сезона 2017/2018
  • Итоги сезона в Бундеслиге
    •
  • 15 минут террора. «Спортинг» подвергся нападению вандалов
  • Около 50 человек вторглись на территорию клубной базы и спровоцировали хаос
    •
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • Второе место его команды не случайно
    •
  • Борьба за второе место
  • Итоги сезона в АПЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия против Канады. Ждем напряженный и не очень результативный поединок
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 17 мая
  • 1,92
    •
  • Экспресс дня. За выживание
  • Прогнозы и ставки на футбол 17 мая
  • 8,16
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 11:31
    • Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА
  • 11:13
    • Тихонов может сменить Семака в «Уфе»
  • 10:40
    • Торрес: Это мечта, ставшая реальностью
  • Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018
  • Тренерский штаб английской национальной команды огласил имена 23 футболистов, которые сыграют на мировом первенстве
    • 10:23
  • 10:17
    • СМИ: 21 болельщик задержан после финала Лиги Европы
  • 09:27
    • РФПЛ готова к введению системы идентификации болельщиков
  • 09:12
    • «Челси» оштрафован за поведение игроков в матче с «Хаддерсфилдом»
  • 08:57
    • Гризманн признан лучшим игроком финала Лиги Европы
  • 08:46
    • Габи: Я должен проглотить свои слова о том, что Лига Европы – дерьмо
  • 08:35
    • «Атлетико» получит от УЕФА 26,6 млн евро
  • 08:09
    • Черчесов: Дзюба начал забивать – и мы его пригласили
  • 07:55
    • Раньери покинет пост главного тренера «Нанта»
  • Симеоне надоело проигрывать финалы
  • Победа «матрасников» в финале Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    • 01:58
  • 01:11
    • Симеоне: Это победа, добытая упорным трудом и настойчивостью
  • 00:49
    • Гарсия: «Атлетико» — прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этого поражения
  • 00:36
    • Хуанфран: В следующем году снова сыграем в финале
  • 00:28
    • Гризманн: Я многие годы работал, чтобы насладиться моментом
  • 00:02
    • Товен: Мы очень хорошо начали матч, но первый гол надломил нас
  • 23:56
    • Рами: Первый гол во многом предопределил судьбу матча
  • 23:36
    • «Атлетико» — победитель Лиги Европы сезона 2017/18
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус