Скончался чемпион мира 1966 года Рэй Уилсон

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англииумер в возрасте 83 лет, сообщает Sky Sports.

В 32 года он стал самым возрастным футболистом, который вышел в стартовом составе на финальный матч домашнего чемпионата мира со сборной Германии.

На клубном уровне большую часть своей карьеры Уилсон провел в «Хаддерсфилд Таун» (с 1952 по 1964 гг.), пока не перешел в «Эвертон», с которым завоевал Кубок Англии в сезоне-1965/66.

Несмотря на диагностированную болезнь Альцгеймера в 2004 году, он до последнего дня продолжал посещать матчи «Хаддерсфилда».

«Хаддерсфилд» и «Эвертон» уже выразили официальные соболезнования в связи со смертью Уилсона.