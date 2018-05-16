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    10 лучших моментов Бундеслиги сезона 2017/2018

    Итоги сезона в Бундеслиге

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    «Бавария» снова никого не подпустила к себе
    «Бавария» снова никого не подпустила к себе
    bundesliga.com
    В чемпионате Германии завершилась кампания 2017/2018 годов. С помощью официального сайта Бундеслиги вспоминаем его самые яркие моменты.

    1. Перерождение Хамеса Родригеса

    «Он хорошо делает свою работу, но способен и на большее», — заявил в феврале о полузащитнике своей команды Хамесе Родригесе наставник «Баварии» Юпп Хайнкес. Колумбиец выдал отличный сезон, который стал для него первым в немецком первенстве — семь голов и 11 результативных передач (третий результат в лиге). Талантливый хавбек убедил в 2014 году «Реал» выделить значительные средства на его покупку у «Монако» после ЧМ-2018, однако был арендован чемпионом Германии, для которого стал катализатором многих ключевых моментов для мюнхенцев, включая виртуозную игру против дортмундской «Боруссии» в 28 туре, а также «антигравитационный» штрафной удар в девятку ворот «Байера» в первом матче команды во втором круге.

    Как рукой — гол Хамеса «Байеру»

    2. Английское вторжение

    Репутация Бундеслиги, как плодородной земли для молодых талантов, давно известна, поэтому проспекты из других стран теперь думают над тем, действительно ли трава в Германии зеленее. Главным среди трансферов из английской Премьер-лиги в Бундеслигу был переход Джейдон Санчо из «Манчестер Сити» в «Дортмунд». Между тем, Рис Оксфорд перебрался в «Гладбах» из «Вест Хэма», Райан Кент — из «Ливерпуля» во «Фрайбург», а Адемола Лукман — из «Эвертона» в «Лейпциг».

    «Это одна из самых необычных ситуаций, которые я видел», — заявил теперь уже экс-менеджер «Ирисок» Сэм Аллардайс, когда Лукман добивался перехода в немецкую команду. «У нас есть для него предложения продлить контракт, но он выбрал Германию». Учитывая успех футболиста после своего трансфер, он не станет последним.

    3. История Боте Баку

    Уроженец Майнца был крещен под именем Боте Нзузи, но известен благодаря прозвищу «Ридле», которое посвящено экс-форварду «Дортмунда» Карлу-Хайнцу Ридле — широкая публика впервые услышала его в декабрьском матче Кубка Германии. Он, судя по всему, так впечатлил наставника «Майнца» Сандро Шварца, что тот решил остановить по дороге автобус второй команды клуба, дабы высадить нападающего и включить его в первую команду на поединок 32-го тура против «Лейпцига». Его два гола, включая один против той самой «Боруссии», обеспечили «Карнавальщикам» место в элите, а потому теперь 20-летний талант наверняка найдет себе место в автобусе первой команды.

    Боте Баку
    Фото: bundesliga.com

    4. Рурский фейерверк

    91-е рурское дерби стало игрой на все времена, хотя она и не предназначена для тех, у кого слабое сердце, ведь в ней было все: драма, больше драмы, поздняя драма. Первый тайм был полностью за дортмундской «Боруссией», которая к 25-й минуте вела 4:0: стоило ли ожидать еще большего разгрома, особенно с учетом того, что к тому моменту черно-желтые не выигрывали в пяти матчах? Неправильно!

    На 61-й минуте Гвидо Бургшталлер своим голом начал камбэк «Шальке», который на четвертой добавленной к основному времени минуте увенчал Налдо — 4:4! «Думаю, та игра оказала ключевое влияние на то, что в итоге мы заняли второе место, поскольку знали, что нам удалось сделать такое при счете 0:4, то можем сделать все», — заявил недавно автор четвертого гола.

    Феерическое рурское дерби

    5. Бэтмен и Робин

    Если бы кто-то вздумал сделать тематический парк, посвященный сезону «Дортмунда» в Бундеслиге, он был оформил его в виде американских горок, и ничья 4:4 против гельзенкирхенцев стала символом того, что пережила команда за 10 месяцев. Эта кампания, однако, могла сложиться для нее легче, будь Марко Ройс здоров весь сезон: хавбек вернулся в строй спустя восемь месяцев после травмы и забил семь мячей за 11 матчей в конце минувшего розыгрыша чемпионата, чем помог пробиться в Лигу чемпионов.

    Отсутствие Ройса вместе с продажей в «Арсенал» зимой Пьера-Эмерика Обамеянга могло стать фатальным для амбиций клуба, но приход на место габонца Миши Батшуаи оказался спасительным. В то время, как возможность отправиться на ЧМ-2018 уплывала от бельгийца из-за его статуса запасного в «Челси», он использовал свой переход в Бундеслигу, где уже в дебютной игре отметился дублем и голевой передачей против «Кельна» в 21-м туре, а также победным мячом на 90+4-й минуте против «Айнтрахта» через пять матчей. И если бы не повреждение, полученное за четыре тура до конца сезона, он мог бы увеличить свой результат в семь голов за 10 игр.

    6. Судейская революция

    Видео-ассистент арбитра (VAR) — эти три заглавные буквы начали новую эру в немецком футболе с прошлого августа, когда данную новинку использовали в Суперкубке Германии между «Баварией» и «Дортмундом». Ее первое большое решение в Бундеслиге пришлось на матч мюнхенцев против «Байера», когда в студии, которая базируется в Кельне, увидели нарушение правил Чарлеса Арангиса на Роберте Левандовски, что упустил рефери.

    7. Хайнкес — мюнхенский Мидас

    Когда клуб попадает в кризис, нужно звать кого-то надежного, и Юпп Хайнкес — определенно такой человек: он обладает даром Мидаса, пусть все, к чему он прикасается, скорее превращается в трофеи, нежели золото, и это определенно понимали в «Баварии», когда позвали его заменить уволенного Карло Анчелотти в начале октября 2017 года. Итальянскому тренеру нужно отдать должное за чемпионский титул в прошлом сезоне, но плохой старт в нынешней кампании привел к его уходу, тогда как футболисты хорошо восприняли приход Хайнкеса — казалось, что коллектив сможет повторить знаменитый требл 2013 года.

    Он ликвидировал дефицит в пять очков от лидирующего «Дортмунда», который в итоге отстал от чемпиона на 29 очков. Даже финишировавший вторым «Шальке» проиграл мюнхенцам 21 балл. Это просто потрясает, вместе с остальными показателями в послужном списке возрастного специалиста.

    8. Падение динозавра

    Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу Неприступность «Гамбурга» подошла к своему концу: команда, которая в течение нескольких последних сезонов, чудесным образом избегала понижения в классе, все же вылетела из элиты — это был последний клуб с момента учреждения Бундеслиги в 1963 году, который ни разу не покидал высший дивизион. Но и здесь «Красноштанникам» удалось выиграть четыре из последних шести встреч чемпионата — столько же, сколько было до того в 28 поединках. В итоге ганзеатам не хватило всего два очка, чтобы зацепиться за 16-е место, которое дает возможность сыграть в плей-офф за право продолжить выступления в первой Бундеслиге. Тем самым часы, которые отмеряли жизнь «Гамбурга» в элите, остановились на 54 годах, 261 дне, 0 часах и 36 минутах.

    Разочарование «Гамбурга»
    Фото: bundesliga.com

    9. Последний кусочек «Пиццы»

    Статистика Клаудио Писарро говорит сама за себя: 192 года в 446 матчах Бундеслиги, благодаря чему нападающий является лучшим иностранным бомбардиром первенства Германии. В свои 39 лет он еще не спешит вешать бутсы на гвоздь, и где бы он ни оказался в следующем сезоне, его след в немецком футболе остается видим с 1999 года. Три периода выступлений за «Вердер» разделились двумя периодами выступлений в «Баварии» (если не учитывать неудачный переход в «Челси»), после чего перуанец оказался в «Кельне» всего на один год, но все равно отличился одним мячом в последнем туре — это значит, что на этом показателе «Пиццы» еще будет какой-то топпинг.

    10. Разрушившая основы

    В минувшем сезоне Бундеслиги арбитр Бибиана Штайнхаус совершила историю: 39-летнюю рефери уже привычно видеть в больших матчах женского футбола, а также — в течение 10 лет во второй Бундеслиге, но теперь она наконец получила возможность стать главным арбитром в главном дивизионе страны, отсудив игру «Герта» — «Вердер» в третьем туре. «Внимание прессы здесь, конечно, куда больше, но я все еще могу ходить в супермаркет», — пошутила офицер полиции, признав, что ей все же приходится быстрее катить тележку с товарами. «Интенсивность моих тренировок усилилась, а также баланс между работой и отдыхом, и мне приходится слушать, как ведет себя мое тело».

    Бибиана Штайнхаус
    Фото: bundesliga.com
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