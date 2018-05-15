Фалькао включен в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2018

Сборная Колумбии на групповом этапе сыграет с командами Сенегала, Польши и Японии.

Нападающий «Монако»вошел в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает сайт Федерации футбола Колумбии.

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