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    Фалькао включен в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2018

    Сборная Колумбии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Радамель Фалькао
    На фото:Радамель Фалькао
    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао вошел в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает сайт Федерации футбола Колумбии.

    Расширенный состав сборной Колумбии выглядит следующим образом:

    Вратари: Давид Оспина («Арсенал», Англия), Камило Варгас («Депортиво Кали»), Иван Арболеда («Банфилд», Аргентина), Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»).

    Защитники: Давинсон Санчес («Тоттенхэм», Англия), Сантьяго Ариас (ПСВ, Нидерланды), Фрэнк Фабра («Бока Хуниорс», Аргентина), Кристиан Сапата («Милан», Италия), Йерри Мина («Барселона», Испания), Хоан Мохика («Жирона», Испания), Бернардо Эспиноса («Жирона», Испания), Оскар Мурильо («Пачука», Мексика), Фарид Диас («Олимпия», Парагвай), Стефан Медина («Монтеррей», Мексика), Вильям Тесильо («Леон», Мексика).

    Полузащитники: Хамес Родригес («Бавария», Германия), Карлос Санчес («Эспаньол», Испания), Вилмар Барриос, Эдвин Кардона, Себастьян Перес (все — «Бока Хуниорс», Аргентина), Джефферсон Лерма («Леванте», Испания), Джованни Морено («Шанхай Шеньхуа», Китай), Матеус Урибе («Америка», Мексика), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина), Абель Агилар («Депортиво Кали»), Хуан Куадрадо («Ювентус», Италия), Густаво Куэльяр («Фламенго», Бразилия).

    Нападающие: Радамель Фалькао («Монако»), Дуван Сапата («Сампдория», Италия), Хосе Искьердо («Брайтон», Англия), Карлос Бакка («Вильярреал», Испания), Луис Муриэль («Севилья», Испания), Мигель Борха («Палмейрас», Бразилия), Йимми Хара, Теофило Гутьеррес (оба — «Атлетико Хуниор»).

    Сборная Колумбии на групповом этапе сыграет с командами Сенегала, Польши и Японии.

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