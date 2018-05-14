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    Агент: С Сампаоли не связывались из «Зенита»

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    Хорхе Сампаоли
    На фото:Хорхе Сампаоли
    Представитель главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, Эсекиэль Шер, подчеркнул, что его клиент не рассматривает варианты с трудоустройством, а также, что никто из «Зенита» не выходил на связь с ним.

    «Ничего не было, с нами не связывались. Сампаоли сейчас думает только о чемпионате мира.

    Может ли после турнира он возглавить "Зенит"? Сампаоли работает в национальной команде Аргентины», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    Ранее болельщик «Зенита» Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост главного тренера.

    В список вошли: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).

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