Агент: С Сампаоли не связывались из «Зенита»

Представитель главного тренера сборной Аргентины, Эсекиэль Шер, подчеркнул, что его клиент не рассматривает варианты с трудоустройством, а также, что никто изне выходил на связь с ним.

«Ничего не было, с нами не связывались. Сампаоли сейчас думает только о чемпионате мира.

Может ли после турнира он возглавить "Зенит"? Сампаоли работает в национальной команде Аргентины», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее болельщик «Зенита» Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост главного тренера.

В список вошли: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).