ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •

    Чорлука и Пашалич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Ведран Чорлука
    На фото:Ведран Чорлука
    Тренерский штаб сборной Хорватии определился в расширенным составом команды на чемпионат мира в России.

    В расширенный состав сборной Хорватии вошли 32 футболиста, в том числе защитник «Локомотива» Ведран Чорлука и полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

    Полностью расширенный состав сборной Хорватии выглядит следующим образом:

    Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Карло Летица («Хайдук»);

    Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Борна Баришич («Осиек»), Зоран Нижич («Хайдук»), Дуйе Чалета-Цар («Зальцбург»), Борна Соса («Динамо»);

    Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба — «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марсело Брозович («Интер»), Марко Рог («Наполи»), Марио Пашалич («Спартак»), Филип Брадарич («Риека»);

    Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Дуйе Чоп («Стандард»), Иван Сантини («Кан»).

    Напомним, матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Хорватии в группе D встретится с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе
    Подробный разбор
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
  • Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
  • Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ
    •
  • Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников
  • Идолы нравственности и просто хорошие парни
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
  • Будет ли быстрый гол в третьем матче «Вашингтона» и «Тампы-Бэй»?
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 мая
  • 1,75
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 16:38
    • «Тоттенхэм» продлил контракт с защитником
  • 16:09
    • Сборная Дании объявила расширенный состав на ЧМ-2018
  • 15:55
    • СМИ: Анчелотти согласился возглавить «Наполи»
  • 15:36
    • Тевес объявил о завершении карьеры по истечению контракта с «Бока Хуниорс»
  • «Гремио» решит все вопросы с выходом в следующий раунд
  • «Монагас СК» — «Гремио». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
    • 1,69Послезавтра в 03:30
  • Смогут ли «вожди» отвоевать второе место?
  • «Коло-Коло» — «Боливар». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
    • 1,78Послезавтра в 03:30
  • 15:23
    • Селихов перенес операцию в Риме
  • Прощание с «Уэмбли». «Тоттенхэм» в эффектном стиле одолел «Лестер»
  • Волевая победа «шпор» в заключительном туре АПЛ – в нашем обзоре СМИ
    • 13:58
  • 13:50
    • Более 60 процентов болельщиков «Зенита» хотят видеть Семака главным тренером
  • 13:36
    • Южная Корея объявила расширенный состав на ЧМ-2018
  • 13:25
    • Манчини 15 мая возглавит сборную Италии
  • Смогут ли уругвайцы догнать парагвайцев?
  • «Дефенсор Спортинг» — «Серро Портеньо». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
    • 1,91Послезавтра в 01:15
  • 13:06
    • Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Штутгарт»
  • 12:16
    • Салах и Эль-Ненни вошли в расширенный список сборной Египта на ЧМ-2018
  • Худший матч в сезоне. «Челси» опозорился на «Сент-Джеймс Парк»
  • СМИ – о результате матча «Ньюкасл» — «Челси» в 30-м туре английской Премьер-лиги
    • 12:03
  • 10:08
    • Карасев получил «неуд» за игру между «Спартаком» и «Динамо»
  • 08:51
    • Участие защитника сборной Бельгии в ЧМ-2018 оказалось под сомнением
  • 08:39
    • Бердыев пообещал остаться в «Рубине»
  • 01:57
    • Агент: С Сампаоли не связывались из «Зенита»
  • 01:44
    • Эдерсон продлил контракт с «МанСити» до 2025 года
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус