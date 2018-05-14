Чорлука и Пашалич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Хорватии определился в расширенным составом команды на чемпионат мира в России.

В расширенный состав сборной Хорватии вошли 32 футболиста, в том числе защитник «Локомотива» Ведран Чорлука и полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

Полностью расширенный состав сборной Хорватии выглядит следующим образом:

Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Карло Летица («Хайдук»);

Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Борна Баришич («Осиек»), Зоран Нижич («Хайдук»), Дуйе Чалета-Цар («Зальцбург»), Борна Соса («Динамо»);

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба — «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марсело Брозович («Интер»), Марко Рог («Наполи»), Марио Пашалич («Спартак»), Филип Брадарич («Риека»);

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Дуйе Чоп («Стандард»), Иван Сантини («Кан»).

Напомним, матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Хорватии в группе D встретится с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).