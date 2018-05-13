«Монако» одолел «Сент-Этьен», ПСЖ уступил «Ренну»

В матче 37-го тура чемпионата Франциивыиграл у— 1:0.

Единственный мяч с пенальти на 90-й минуте забил Фабиньо.

Монегаски набрали 77 очков и вновь занимают второе место в лиге 1. У «Сент-Этьена» 52 очка и восьмая позиция.

В другом матче «Пари Сен-Жермен», уже обеспечивший себе победу в чемпионате, проиграл на своем поле «Ренну» — 0:2.

Авторами голов стали полузащитники Бенжамен Буриго (52, пенальти) и Адриен Эну (71).

«ПСЖ» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию и потерпел первое домашнее поражение в текущем сезоне лиги 1.

Парижане с 92 очками занимают первое место в турнирной таблице, а «Ренн» расположился на пятой строчке, имея в активе 57 очков.

В других поединках 37-го тура «Ницца» разгромила «Кан» (4:1), «Лилль» на своём поле победил «Дижон» (2:1), «Нант» в гостях сумел справиться с «Анже» (2:0), «Монпелье» дома сыграл вничью с «Труа» (1:1), «Амьен» был сильнее «Метца» (2:0), «Бордо» победил «Тулузу» (4:2), а «Лион» проиграл «Страсбургу» (2:3).