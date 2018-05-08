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    ФИФА наказала РФС за расизм фанатов в адрес французов

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    Россия — Франция
    На фото:Россия — Франция
    Российский футбольный союз оштрафован ФИФА на 30 тыс. швейцарских франков за проявление дискриминации, выражавшееся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) 27 марта в Санкт-Петербурге.

    Напомним, что после игры один фотографов AFP рассказал, что слышал обезьянье уханье от российских фанатов в адрес Усмана Дембеле, идущего подавать угловой. Кроме того, в трансляции отчётливо слышно, как несколько человек ухают в адрес Поля Погба.

    Ранее появилась информация о том, что ФИФА инициировала расследование этого инцидента, а затем — что полиция установила личности нарушителей спокойствия начала проверочные мероприятия с целью привлечения их к ответственности согласно закону.

    «По результатам всестороннего расследования, включая изучение представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств данного дела, а также учитывая тяжесть инцидента и вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлечённых в него болельщиков, дисциплинарный комитет ФИФА под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение Статьи 58 Дисциплинарного кодекса ФИФА», — говорится на сайте ФИФА.

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