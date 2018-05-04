Тренер «Зальцбурга» заявил, что не держит зла на российского арбитра

Главный тренер «Зальцбурга»после вылета команды от «Марселя» из Лиги Европы прокомментировал судейство российской бригады во главе с

Судьи допустили ошибку в концовке матча «Зальцбург» – «Марсель» в ответном полуфинале Лиги Европы (2:1), назначив угловой, с которого французы забили гол. На самом деле мяч покинул пределы поля от игрока «Марселя».

«Судейский наблюдатель от УЕФА, работавший на матче, сказал мне, что российские судьи сидят поникшие и расстроенные в судейской комнате. Они понимают, что допустили ошибку.

Я уже не так зол. Это человеческий фактор, каждый может допустить ошибку. Если люди способны признать свою ошибку, я готов простить», — цитируют Розе AFP.

Карасев — единственный российский арбитр, работающий на международных матчах высочайшего уровня. Он вошел в число судей, которые будут обслуживать игры чемпионата мира по футболу.