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    Тренер «Зальцбурга» заявил, что не держит зла на российского арбитра

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    Сергей Карасев
    На фото:Сергей Карасев
    Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе после вылета команды от «Марселя» из Лиги Европы прокомментировал судейство российской бригады во главе с Сергеем Карасевым.

    Судьи допустили ошибку в концовке матча «Зальцбург» – «Марсель» в ответном полуфинале Лиги Европы (2:1), назначив угловой, с которого французы забили гол. На самом деле мяч покинул пределы поля от игрока «Марселя».

    «Судейский наблюдатель от УЕФА, работавший на матче, сказал мне, что российские судьи сидят поникшие и расстроенные в судейской комнате. Они понимают, что допустили ошибку.

    Я уже не так зол. Это человеческий фактор, каждый может допустить ошибку. Если люди способны признать свою ошибку, я готов простить», — цитируют Розе AFP.

    Карасев — единственный российский арбитр, работающий на международных матчах высочайшего уровня. Он вошел в число судей, которые будут обслуживать игры чемпионата мира по футболу.

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