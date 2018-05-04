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    Президент «Анжи» наказан за поведение после матча с «Уралом»

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    Осман Кадиев
    На фото:Осман Кадиев
    Президент «Анжи» Осман Кадиев не сможет посетить в качестве официального лица четыре ближайших матчах команды из Дагестана и заплатит 100 тысяч рублей за ругательства рядом с флеш-зоной после поединка 27-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1).

    «Полгода назад мы дисквалифицировали Кадиева на 2 матча и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Учитывая повторное нарушение, дисквалифицируем президента "Анжи" на 4 матча и 100 тысяч рублей. Он не сможет находиться на арене в качестве официального лица. Таким образом Кадиев пропустит две оставшиеся игры нынешнего чемпионата, а также две стыковые встречи, либо два матча следующего сезона», — цитирует главу комитета по этике РФС Семена Андреева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, после финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи». Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте – махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент арбитра.

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