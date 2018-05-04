ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»

    Реакция прессы на итог полуфиналов Лиги Европы

    Лига Европы Атлетико Футбол Испании Арсенал Футбол Англии Ред Булл Зальцбург Марсель Футбол Франции
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Диего Коста помог «Атлетико» выйти в финал Лиги Европы
    Диего Коста помог «Атлетико» выйти в финал Лиги Европы
    The Guardian
    Накануне определились финалисты Лиги Европы, которыми стали «Атлетико», одолевший лондонский «Арсенал», и «Марсель», оказавшийся сильнее «Зальцбурга». Приводим публикации СМИ по итогам этих матчей.

    «Атлетико» справился с прессингом «Арсенала»

    «Это была напряженная игра с ограниченным количеством моментов, написанная как будто специально по сценарию наставника "Атлетико" Диего Симеоне, ведь хотя аргентинец не был на тренерской скамейке из-за дисквалификации и наблюдал за матчем сверху, его присутствие у кромки поля вовсе не требовалось, поскольку подопечные прекрасно справлялись со своими обязанностями. Хозяева действовали компактно не отдавая территорию сопернику и при этом смогли преодолеть прессинг со стороны "Арсенала", особенно в первом тайме. На исходе первого тайме Томас снабдил передачей на Антуана Гризманна, а тот великолепно отпасовал на Диего Косту, который смог забить, несмотря на противодействие Эктора Бельерина", — пишет в своей редакционке AS Альфредо Реланьо.

    «Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над лондонским «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы

    «Арсенал», похоже, ошибся с продажей Жиру

    «Лондонский клуб пожертвовал Оливье Жиру, продав того в январе ради подписания у дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, но поскольку последний уже был заигран за немецкую команду, "Канониры" оказались чрезвычайно ослабленными, если говорить о приоритетах на этот сезон, при том, что ситуация усугубилась последующим обменом Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна и продажей Тео Уолкотта в "Эвертон". Тогда как армянин из-за травмы пропустил первый матч против "Атлетико", в сравнении с составом атакующих игроков в Лиге Европы перед Рождеством в лице Жиру, Уолкотта, Санчеса, Месута Озила и Александра Ляказетта, "Арсенал" смог рассчитывать на троицу Данни Уэлбек, Озил и Ляказетт... Жиру особенно обеспечил бы иной фокус наступлениям гостей, нежели хоть и тяжело работающий, но физически ограниченный Ляказетт: лондонцы совершили 57 подач в двух поединках против "Матрасников", но с Александром не смогли рассчитывать хоть на одну возможность у чужих ворот, в результате чего атаки стали предсказуемыми», — отмечает на страницах The Telegraph Джереми Уилсон.

    Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»

    Без счастливого финала для Венгера

    «Для менеджера "Канониров" Арсена Венгера не будет счастливого финала, поскольку именно дружина Симеоне, как и ожидалось, получила право на решающий поединок Лиги Европы, и как бы ни провожали французского тренера в следущие 10 дней — обещание поставить статую тренера, или, возможно, назвать одну из трибун "Эмирейтс" в его честь — все будет не так, как он хотел завершить историю своей работы в клубе. Все, что осталось сейчас, это домашняя игра в воскресенье против "Бернли", а затем поездки к "Лестеру" и "Хаддерсфилду", и, возможно, это подходящий конец для сезона, ознаменованного падением. "Арсенал" проиграл в равной борьбе, как это часто бывает с ним в больших играх, и когда ему требовалось было нечто особенное во втором тайме, у него не оказалось нужных фигур для того, чтобы этого добиться: гости так и не создали стоящего момента, а поздний штурм откровенно не удался», — анализирует ситуацию в материале The Guardian Даниэл Тейлор.

    Воскрешение состояния Марселя

    «Кто мог подумать в начале сезона, кто мог поставить хотя бы цент на "Марсель"? И каков рецепт, стало ли случайным выход команды в финал Лиги Европы? Но нет, тысячу раз нет, потому что сама по себе эта победа свидетельствует о воскрешении состояния Марселя: у нас нет Неймара или Эдинсона Кавани, но мы умирали от голода за победами; у нас есть злость, ярость и сила, которая дарована нам людьми всего региона — от Авиньона до Диня и Обаня — это религия, в которой поклоняются мячу», — не скрывает пафоса на страницах La Provence Филипп Шмит.


    «Марсель» сыграет с «Атлетико» в финале Лиги Европы Австрийский «Ред Булл Зальцбург» одержал домашнюю победу над французским «Марселем» (2:1 ДВ) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы

    Эйфория южного города

    «После того, как провансальцы вырвали путевку в финал, на стадионе "Велодром" в Марселе, где показывали матч на большом экране, царила эйфория. В небе города были фейерверки, на трибунах арены люди держались за руки и целовались. На лицах тысяч поклонников французского гранда не было напряжения — только радость и ощущение праздника», — пишет Le Parisien.

    «Команда Руди Гарсии заставила сердце всей Франции биться. Теперь этот коллектив не принадлежит одному только Марселю. Начиная с этого момента, из-за него вибрирует вся страна», — восклицает La Marseillaise.

    Самая горькая неудача

    «Наиболее горькое прощание», — грустит тем временем австрийское издание Kronen Zeitung.

    В Австрии разочарованы драматичной неудачей «Зальцбурга»
    Фото: L'Equipe
    Между тем немецкий Kicker сожалеет по поводу вылета «Зальцбурга», ведь он пропустил решающий мяч после углового которого не было.
    Игра с другого конца«Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги Европы 3-го мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    •
  • 04/05
    • «Марсель» сыграет с «Атлетико» в финале Лиги Европы
  • 04/05
    • Тренер «Зальцбурга» заявил, что не держит зла на российского арбитра
  • 04/05
    • Косельни из-за травмы не поможет сборной Франции на ЧМ-2018
  • 03/05
    • Навас и Мане претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
  • 03/05
    • «Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
  • 03/05
    • Салах: Финал Лиги чемпионов не будет противостоянием Салаха и Роналду
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло
    Подробный разбор
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    •
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ
  • Расклады в ФНЛ за два тура до завершения сезона 2017/18
    •
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    •
  • Созданы друг для друга
  • «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Смогут ли «чайки» досадить «дьяволам»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 4-го мая
  • 2,08
    •
  • Россия может разгромить Францию в первом матче чемпионата мира
  • Россия — Франция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая
  • 2,85
    •
    Футбол. Главное
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    •
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • 17:21
    • Президент «Анжи» наказан за поведение после матча с «Уралом»
  • 16:59
    • Джеррард будет тренировать «Рейнджерс»
  • 15:17
    • Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 08:49
    • Тренер «Зальцбурга» заявил, что не держит зла на российского арбитра
  • 00:38
    • «Марсель» сыграет с «Атлетико» в финале Лиги Европы
  • 10:23
    • На 3-м тестовом матче в Нижнем Новгороде ожидается 39 тысяч зрителей
  • 00:08
    • Косельни из-за травмы не поможет сборной Франции на ЧМ-2018
  • 23:58
    • «Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
  • 21:39
    • Матч «Локомотив» — «Зенит» не покажут по общедоступному телевидению
  • 21:09
    • Карадениз объявил о завершении карьеры
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус