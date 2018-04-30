ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Парфенов: Пусть судья зайдет в раздевалку, посмотрит нам на ноги, в глаза

    Тосно Ростов РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дмитрий Парфенов
    На фото:Дмитрий Парфенов
    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов считает, что судья принимал несправедливые решения в матче 28-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:2).

    «Ростов с победой, прекрасная атмосфера, отличный стадион, замечательные болельщики. Только порадоваться за них можно.

    У нас достаточно времени восстанавливаться. И есть возможность проявить себя для тех, кто ждал своей очереди. Хотел поблагодарить ребят за игру и самоотдачу, мы будем биться до последнего, кто бы нам ни мешал.

    Это безобразие уже три тура творится. Пусть (судья) зайдет в раздевалку, посмотрит на ноги, в глаза», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс».

    Ранее Парфенов посетовал на удаление — уже на 26-й минуте его команда осталась в меньшинстве.

    «Любое удаление мешает игре, конечно. Стадион прекрасный, атмосфера прекрасная. И судья Матюнин поддержал атмосферу, молодец.

    Не знаю, зачем ему нужны боковые судьи, если он сам принимает все решения. Это просто безобразие.

    А своими мужиками я горжусь. Они сильные. У нас сильная команда. Может, где-то не хватает ресурсов, но у нас есть сердце и душа, это самое главное», – заявил в эфире канала «Наш футбол» Парфенов.

    Оторвется ли «Ростов» от опасной зоны?«Ростов» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    •
  • РФПЛ. «Зенит» поделил очки с ЦСКА, «Спартак» одолел «Амкар», «Локо» в гостях у «Краснодара»
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • 29/04
    • «Зенит» разошелся миром с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство
  • 29/04
    • Иванович получил травму в матче с ЦСКА и рискует пропустить ЧМ-2018
  • 29/04
    • «Спартак» в Перми одолел «Амкар»
  • 29/04
    • «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
  • 29/04
    • «Локомотиву» нужен Балотелли
  • 29/04
    • «Краснодар» готов заплатить за Миранчука 8 миллионов евро
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича
    Подробный разбор
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
  • 1,53
    •
  • «Сан-Хосе» попробует сдержать «Вегас» на старте третьего матча
  • «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая
  • 2,11
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:16
    • Карпин: Мне некому что-то доказывать, тем более Федуну
  • 23:59
    • Дубль Кавани спас ПСЖ от поражения в игре с «Генгамом»
  • 23:52
    • «Лацио» взял верх над «Торино»
  • Примера. «Барселона» — чемпион, «Реал» обыграл «Леганес», «Атлетико» одолел «Алавес»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:48
  • 23:36
    • «Барселона» обыграла «Депортиво» и оформила чемпионство
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    • Вчера в 22:59
  • 21:35
    • «Валенсия» разошлась миром с «Эйбаром»
  • 21:18
    • «Наполи» вдесятером проиграл «Фиорентине»
  • 21:04
    • Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером»
  • РФПЛ. «Зенит» поделил очки с ЦСКА, «Спартак» одолел «Амкар», «Локо» в гостях у «Краснодара»
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:03
  • 20:54
    • Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Тосно»
  • АПЛ. «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «МЮ» обыграл «Арсенал», «Ливерпуль» не справился со «Стоком»
  • Подробности матчей 36-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 20:47
  • 20:23
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала»
  • 19:57
    • «Марсель» упустил победу над «Анже»
  • 19:45
    • Гончаренко: Думаю, ничья — самый правильный результат
  • 19:43
    • Манчини: Не время говорить о моем уходе, еще непонятно, чем все закончится
  • 19:21
    • Пенальти принес «Атлетико» победу над «Алавесом»
  • 18:37
    • «Майнц» крупно обыграл «Лейпциг»
  • 18:23
    • «Зенит» разошелся миром с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство
  • 18:18
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в Лондоне
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус