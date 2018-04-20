Парфенов: Федун с победой не поздравлял

Главный тренер «Тосно»прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России (1:1, пенальти – 5:4).

«Это же большой успех! Футболисты, руководство, весь штаб, конечно, сильно радовались. Это абсолютно нормально для победы над чемпионом в тяжелейшей выездной встрече.

Чей звонок или смс стал самым неожиданным? Да мне под 200 сообщений после матча пришло, так что тут какое одно не выделишь. Ну да – у победы же много отцов (смеется). В четверг появилось время, со всеми ознакомился. Федун? Мы знакомы, но нет, не поздравлял.

У нас уже 22 апреля матч с "Амкаром", тем более, для "Тосно" сейчас каждая игра как финал. Дали команде один выходной – москвичи остались в столице, остальные сразу полетели в Питер», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

«То, что говорится в раздевалке, там и остается. Но наши выступления как раз свидетельствуют о том, что командный дух на уровне. Не платят ведь не одному-двум, а всем. Проще всего было бы поднять руки, но все ребята остались и продолжают бороться на поле.

Гарантии от руководства? Это лучше у него и спросить. Сидеть, плакаться я не собираюсь, работать нужно. Самая простая и, считаю, правильная позиция», — добавил Парфенов.