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    Парфенов: Федун с победой не поздравлял

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    Дмитрий Парфенов
    На фото:Дмитрий Парфенов
    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России (1:1, пенальти – 5:4).

    «Это же большой успех! Футболисты, руководство, весь штаб, конечно, сильно радовались. Это абсолютно нормально для победы над чемпионом в тяжелейшей выездной встрече.

    Чей звонок или смс стал самым неожиданным? Да мне под 200 сообщений после матча пришло, так что тут какое одно не выделишь. Ну да – у победы же много отцов (смеется). В четверг появилось время, со всеми ознакомился. Федун? Мы знакомы, но нет, не поздравлял.

    У нас уже 22 апреля матч с "Амкаром", тем более, для "Тосно" сейчас каждая игра как финал. Дали команде один выходной – москвичи остались в столице, остальные сразу полетели в Питер», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

    «То, что говорится в раздевалке, там и остается. Но наши выступления как раз свидетельствуют о том, что командный дух на уровне. Не платят ведь не одному-двум, а всем. Проще всего было бы поднять руки, но все ребята остались и продолжают бороться на поле.

    Гарантии от руководства? Это лучше у него и спросить. Сидеть, плакаться я не собираюсь, работать нужно. Самая простая и, считаю, правильная позиция», — добавил Парфенов.

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