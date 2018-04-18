Лапочкин рассудит ЦСКА и «Краснодар» в 27-м туре РФПЛ

На других матчах 27-го тура будут работать следующие главные арбитры:

Помогать Лапочкину будут: ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья – Евгений Турбин (Московская область). Инспектором встречи назначен Сергей Зуев из Москвы.

«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч 23-го тура российской Премьер-лиги 18 апреля

«Ахмат» не сможет остановить «Локомотив» «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч 23-го тура российской Премьер-лиги 18 апреля

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