ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лапочкин рассудит ЦСКА и «Краснодар» в 27-м туре РФПЛ

    РФПЛ Футбол России Амкар Анжи Арсенал Тула Ахмат Динамо Краснодар Локомотив Ростов Рубин СКА-Хабаровск Спартак Тосно Урал Уфа ЦСКА Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сергей Лапочкин
    На фото:Сергей Лапочкин
    Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром на матч 27-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Краснодаром», сообщается на сайте Российского футбольного союза.

    Встреча состоится 22 апреля в Москве.

    Помогать Лапочкину будут: ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья – Евгений Турбин (Московская область). Инспектором встречи назначен Сергей Зуев из Москвы.

    На других матчах 27-го тура будут работать следующие главные арбитры:

    21 апреля

    «Рубин» (Казань) – «Ростов»: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург),
    «Анжи» (Махачкала) – «Урал» (Екатеринбург): Кирилл Левников (Санкт-Петербург),

    22 апреля

    «СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Москва): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),
    «Арсенал» (Тула) – «Зенит» (Санкт-Петербург): Владимир Москалев (Воронеж),
    «Тосно» (Ленинградская область) – «Амкар» (Пермь): Алексей Еськов (Москва),
    «Локомотив» (Москва) – «Уфа»: Роман Галимов (Улан-Удэ),

    23 апреля

    «Спартак» (Москва) – «Ахмат» (Грозный): Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    «Ахмат» не сможет остановить «Локомотив»«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч 23-го тура российской Премьер-лиги 18 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
    •
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
  • 18/04
    • Бистрович: Такие команды, как «Амкар», любят «парковать автобус»
  • 17/04
    • Файзулин тренируется на базе «Зенита»
  • 17/04
    • Алаев: Нужно быстрее начать использовать ВАР во всех футбольных лигах России
  • 17/04
    • «Краснодар» получил отказ в апелляции по желтой карточке Смолова
  • 17/04
    • Оланаре сможет сыграть в матче против ЦСКА
  • 17/04
    • Месси и Салах претендуют на «Золотую бутсу»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?
    Подробный разбор
  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
    •
  • ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам
  • Реакция прессы на чемпионство парижан
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Манчестер Сити» заложил основы для своей династии
  • Реакция прессы на чемпионство «Горожан»
    •
  • Безвольная игра против аутсайдера. «МЮ» попрощался с шансами на чемпионство
  • Реакция СМИ на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича»
    •
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Остановил ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?
  • «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
  • 2,25
    •
  • Календарь сыграет важную роль
  • «Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английского чемпионата 19 апреля
  • 1,74
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:37
    • Червиченко считает «Спартак» досрочным победителем Кубка России
  • 13:23
    • Иванов с пониманием отнесся к решению КДК по Смолову
  • 13:10
    • Агуэро, Кейн и Салах – в символической сборной АПЛ
  • 12:49
    • Неймар рассказал, когда вернется в строй
  • 12:12
    • На сайте ФИФА стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018
  • 11:59
    • Ибрагимович пообещал сделать из игроков «Гэлакси» суперзвезд
  • Славная серия для «славных»
  • «Алавес» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля
    • 1,85Завтра в 20:30
  • 11:50
    • Спортьелло может перейти в «Наполи»
  • 11:44
    • Уткин: Не готов верить, что судья случайно ошибся в эпизоде со Смоловым
  • 11:37
    • Лидер «Манчестер Сити» выбыл до конца сезона после операции на колене
  • 11:37
    • Моуринью хочет заменить Погба на Фреда
  • 11:34
    • FA и АПЛ договорились о введении зимнего перерыва с сезона-2019/20
  • 11:22
    • Тер Штеген установил рекорд Примеры
  • 11:05
    • Бистрович: Такие команды, как «Амкар», любят «парковать автобус»
  • 10:52
    • Зинченко: Мы с Де Брейне похожи внешне, даже моя мама нас путает
  • 10:41
    • Емельянов: Очнулся в раздевалке, спрашивал, какой счёт, где играем
  • 10:37
    • Защитник «Барселоны» может перейти в «Ювентус»
  • 10:31
    • Ибрагимович поедет на ЧМ-2018
  • Еврокубки, «огурцы» и возможные голы
  • «Бетис» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля
    • 1,81Завтра в 22:30
  • 10:25
    • Экс-премьер Великобритании считает, что Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус