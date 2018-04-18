Лапочкин рассудит ЦСКА и «Краснодар» в 27-м туре РФПЛ

Встреча состоится 22 апреля в Москве.
Помогать Лапочкину будут: ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья – Евгений Турбин (Московская область). Инспектором встречи назначен Сергей Зуев из Москвы.
На других матчах 27-го тура будут работать следующие главные арбитры:
21 апреля
«Рубин» (Казань) – «Ростов»: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург),
«Анжи» (Махачкала) – «Урал» (Екатеринбург): Кирилл Левников (Санкт-Петербург),
22 апреля
«СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Москва): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),
«Арсенал» (Тула) – «Зенит» (Санкт-Петербург): Владимир Москалев (Воронеж),
«Тосно» (Ленинградская область) – «Амкар» (Пермь): Алексей Еськов (Москва),
«Локомотив» (Москва) – «Уфа»: Роман Галимов (Улан-Удэ),
23 апреля
«Спартак» (Москва) – «Ахмат» (Грозный): Михаил Вилков (Нижний Новгород).