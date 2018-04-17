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    «Севилья» разошлась миром с «Депортиво»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 33-го тура испанской Примеры «Депортиво» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» — 0:0.

    Таким образом, «Севилья» продлила свою серию без побед до шести матчей.

    «Депортиво», набрав 27 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Севилья» с 48 очками поднялась на шестую строчку.

    В следующем туре «Севилья» примет мадридский «Реал», а «Депортиво» на выезде сыграет с «Леганесом».

    Чемпионат Испании. 33-й тур
    «Депортиво» — «Севилья» — 0:0
    «Депортиво»: Мартинес, Альбентоса, Луизиньо, Хуанфран, Шер, Гильерме (Баккали, 80), Москера (Вальверде, 83), Крон-Дели (Чолак, 36), Борхес, Адриан, Перес.«Севилья»: Сория, Каррисо, Меркадо, Лайюн, Писарро, Навас, Банега, Гайс, Корреа (Сарабия, 57), Фернандес (Нолито, 68), Сандро Рамирес (Муриэль, 76).Предупреждения: Банега (11), Лайюн (74).
    Прервется ли неудачная серия «Севильи» в Ла-Корунье?«Депортиво» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанского первенства по футболу 17 апреля
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