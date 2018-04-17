«Севилья» разошлась миром с «Депортиво»

Таким образом, «Севилья» продлила свою серию без побед до шести матчей.
«Депортиво», набрав 27 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Севилья» с 48 очками поднялась на шестую строчку.
В следующем туре «Севилья» примет мадридский «Реал», а «Депортиво» на выезде сыграет с «Леганесом».
Чемпионат Испании. 33-й тур
«Депортиво» — «Севилья» — 0:0
«Депортиво»: Мартинес, Альбентоса, Луизиньо, Хуанфран, Шер, Гильерме (Баккали, 80), Москера (Вальверде, 83), Крон-Дели (Чолак, 36), Борхес, Адриан, Перес.«Севилья»: Сория, Каррисо, Меркадо, Лайюн, Писарро, Навас, Банега, Гайс, Корреа (Сарабия, 57), Фернандес (Нолито, 68), Сандро Рамирес (Муриэль, 76).Предупреждения: Банега (11), Лайюн (74).