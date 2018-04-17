«Севилья» разошлась миром с «Депортиво»

В следующем туре «Севилья» примет мадридский «Реал», а «Депортиво» на выезде сыграет с «Леганесом».

«Депортиво», набрав 27 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Севилья» с 48 очками поднялась на шестую строчку.

Таким образом, «Севилья» продлила свою серию без побед до шести матчей.

«Депортиво» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанского первенства по футболу 17 апреля

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Прервется ли неудачная серия «Севильи» в Ла-Корунье? «Депортиво» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанского первенства по футболу 17 апреля

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