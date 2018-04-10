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    Погребняк: Дело против «Динамо» еще не закончено

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    Павел Погребняк
    На фото:Павел Погребняк
    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк доволен решением палаты по разрешению споров РФС, обязавшей «Динамо» выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.

    Увольнение Погребняка из «Динамо» признано незаконным

    Сумма компенсации составит 750 тысяч. Контракт форварда с бело-голубыми был расторгнут этой зимой.

    «Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает.

    Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке.

    Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против "Динамо" игра», – цитирует «Чемпионат» Погребняка.

    Отметим, что пресс-служба «Динамо» отказалась комментировать решение РФС.

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