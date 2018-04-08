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    В Сочи к ЧМ-2018 хотят запустить такси в формате «живая очередь»

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    Заместитель мэра Сочи Сергей Юрченко сообщил, что к ЧМ-2018 планируется запуск такси в формате «живая очередь».

    «Мы собираемся запустить к ЧМ-2018 такси в формате "живая очередь", как было в советское время. При этом большая часть работы связана с полицией, потому что для этого им придется дежурить на каждом углу и ловить таксистов, которые работают незаконно, а такого количества кадров просто нет.

    Поэтому мы создали общественный совет санаторно-курортной отрасли, который будет заниматься этим вопросом», — сказал Юрченко «Интерфаксу».

    По его словам, такси в формате «живой очереди» – это организация перевозки, при которой автомобили будут стоять в линию в ожидании потенциальных клиентов и иметь фиксированный тариф.

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