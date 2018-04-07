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    «Бетис» на своём поле победил «Эйбар»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 31-го тура испанской Примеры «Бетис» одержал домашнюю победу над «Эйбаром» со счётом 2:0.

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте — отличился нападающий «Бетиса» Серхио Леон. А на 50-й минуте защитник «Эйбара» Анайц Арбилья забил в собственные ворота.

    «Бетис» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Эйбар» с 40 очками располагается на десятой позиции.

    Чемпионат Испании. 31-й тур
    Бетис – Эйбар 2:0 (1:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – 21 Леон, 2:0 – 50, автогол Арбилья. «Бетис»: Дани Хименес, Бартра, Амат, Фирпо, Манди, Гуардадо, Фабиан Руис, Тельо (Рубен Кастро, 82), Будебуз (Санчес, 68), Барраган, Леон (Морон, 62). «Эйбар»: – Дмитрович, Арбилья, Рамис, Хосе Анхель (Капа, 64), Пенья, Дани Гарсия, Эскаланте (Инуи, 63), Жордан, Леон, Орельяна, Кике (Иван Алехо, 78). Предупреждения: Дани Гарсия (56), Орельяна (69), Манди (79), Амат (90).
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