«Бетис» на своём поле победил «Эйбар»

В матче 31-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу надсо счётом 2:0.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте — отличился нападающий «Бетиса» Серхио Леон. А на 50-й минуте защитник «Эйбара» Анайц Арбилья забил в собственные ворота.

«Бетис» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Эйбар» с 40 очками располагается на десятой позиции.