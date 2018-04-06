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    Матч Россия — Турция не пройдет на арене «Динамо»

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    «ВТБ Арена парк»
    На фото:«ВТБ Арена парк»
    Товарищеский матч Россия — Турция не пройдет на стадионе «Динамо».

    Матч должен был пройти 5 июня на обновленной арене «бело-голубых». Стадион в Петровском парке столицы был закрыт на реконструкцию в 2008 году.

    «Сегодня совместно с руководством "ВТБ Арена парк" мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе "Динамо" контрольный матч с Турцией. Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене. Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта "ВТБ Арена парк", надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России», — приводит слова и.о. президента РФС Александр Алаева ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в качестве альтернативного варианта для проведения игры рассматривается стадион ЦСКА.

    Матч со сборной Турции станет для команды России последним перед стартом чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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