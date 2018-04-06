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    Гримм — новый президент украинской Премьер-лиги

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
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    Томас Гримм
    На фото:Томас Гримм
    Швейцарец Томас Гримм был избран на пост президента украинской Премьер-лиги, сообщает Footboom.

    За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Швейцарец заступил на 4-летний срок.

    Ранее Гримм занимал пост президента «Янг Бойз» и был главой футбольной лиги Швейцарии. Также Томас помогал в юридических вопросах сборной Украины с подготовкой к Евро-2016.

    Гримм был единственным претендентом на пост президента украинской Премьер-лиги, так как предыдущий руководитель Владимир Генинсон принял решение не выдвигать своей кандидатуры.


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