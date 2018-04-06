Гримм — новый президент украинской Премьер-лиги

За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Швейцарец заступил на 4-летний срок.
Ранее Гримм занимал пост президента «Янг Бойз» и был главой футбольной лиги Швейцарии. Также Томас помогал в юридических вопросах сборной Украины с подготовкой к Евро-2016.
Гримм был единственным претендентом на пост президента украинской Премьер-лиги, так как предыдущий руководитель Владимир Генинсон принял решение не выдвигать своей кандидатуры.
10 з 12 голосів💥— FootballHub (@FootballHub_Ua) 6 апреля 2018 г.
Знайомтесь, Томас Грімм — новий президент #УПЛ
Без пітримки @DynamoKyiv та @FCZoryaOfficial🔥 pic.twitter.com/q5DNl6OXOn