Гримм — новый президент украинской Премьер-лиги

Швейцарецбыл избран на пост президента украинской Премьер-лиги, сообщает Footboom.

За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Швейцарец заступил на 4-летний срок.

Ранее Гримм занимал пост президента «Янг Бойз» и был главой футбольной лиги Швейцарии. Также Томас помогал в юридических вопросах сборной Украины с подготовкой к Евро-2016.

Гримм был единственным претендентом на пост президента украинской Премьер-лиги, так как предыдущий руководитель Владимир Генинсон принял решение не выдвигать своей кандидатуры.