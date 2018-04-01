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    Семак расстроен результатом, но не имеет претензий к подопечным

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    Сергей Семак
    На фото:Сергей Семак
    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (1:2) в матче 24-го тура РФПЛ.

    «Были сложные климатические условия, мяч пластиковый. Чуть похитрее, чуть поудачливее были игроки "Зенита". Рикошет-отскок в первом случае, во втором — срезка, под такой мяч тяжело подстроиться.

    Но, несмотря на это, смогли вернуться в игру, играли хорошо, сделали все, что могли. Претензий к ребятам нет. Играли, создавали моменты и могли взять очки. Расстроены результатом. За игру спасибо большое ребятам. Если мы заставляем футболистов "Зенита" тянуть время, значит, чего-то стоим. Ребята — молодцы.

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    Манчини предъявил претензии судье? Не нам разбираться в этих моментах. Спорных моментов было предостаточно, поэтому мы можем говорить то же самое, но не будем. Думаю, можно посмотреть графу, сколько пенальти пробила "Уфа", а нашу команду всегда наказывают за малейшее касание в штрафной», — сказал Семак в эфире телеканал «Наш футбол».

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