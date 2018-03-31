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    Примера. «Жирона» и «Леванте» сыграли вничью, «Севилья» примет «Барселону»

    Обзор матчей 30-го тура испанской Примеры

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    «Жирона» — «Леванте»
    «Жирона» — «Леванте»
    twitter.com/levanteud
    С 31 марта по 2 апреля в испанской Примере пройдут матчи 30-го тура.

    «Жирона» — «Леванте» 1:1

    «Жирона» не смогла переиграть «Леванте» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1 (0:0).

    В составе хозяев голом отметился Алекс Гранель, у гостей отличился Хосе Луис Моралес.

    «Жирона» набрала 44 очка и занимает седьмое место. У «Леванте» 28 очков и 17-е место.

    Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур
    «Жирона» — «Леванте» — 1:1 (0:0)
    Голы: Гранелл, 54 – Моралес, 68«Жирона»: Буну, Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Порту (Лосано, 77), Понс, Гарсия (Тимор, 83), Гранель, Маффео, Стуани.«Леванте»: Оласабаль, Кабако (Постиго, 83), Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Лерма, Кампанья, Джейсон (Иви Лопес, 77), Марти, Боатенг (Садику, 64).Предупреждения: Марти (28), Кабако (29), Лерма (78), Маффео (90).

    «Атлетик» — «Сельта»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 17:15 по мск

    «Лас-Пальмас» — «Реал Мадрид»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 19:30 по мск

    «Севилья» — «Барселона»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 21:45 по мск

    «Эспаньол» — «Алавес»

    Поединок состоится 1 апреля, начало в 13:00 по мск

    «Леганес» — «Валенсия»

    Поединок состоится 1 апреля, начало в 17:15 по мск

    «Эйбар» — «Реал Сосьедад»

    Поединок состоится 1 апреля, начало в 19:30 по мск

    «Малага» — «Вильярреал»

    Поединок состоится 1 апреля, начало в 19:30 по мск

    «Атлетико» — «Депортиво»

    Поединок состоится 1 апреля, начало в 21:45 по мск

    «Хетафе» — «Бетис»

    Поединок состоится 2 апреля, начало в 22:00 по мск

    Приблизится ли «Бетис» к еврокубковой зоне?«Хетафе» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 2 апреля
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