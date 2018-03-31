Примера. «Жирона» и «Леванте» сыграли вничью, «Севилья» примет «Барселону»

«Жирона» — «Леванте» 1:1
«Жирона» не смогла переиграть «Леванте» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1 (0:0).
В составе хозяев голом отметился Алекс Гранель, у гостей отличился Хосе Луис Моралес.
«Жирона» набрала 44 очка и занимает седьмое место. У «Леванте» 28 очков и 17-е место.
Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур
«Жирона» — «Леванте» — 1:1 (0:0)
Голы: Гранелл, 54 – Моралес, 68«Жирона»: Буну, Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Порту (Лосано, 77), Понс, Гарсия (Тимор, 83), Гранель, Маффео, Стуани.«Леванте»: Оласабаль, Кабако (Постиго, 83), Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Лерма, Кампанья, Джейсон (Иви Лопес, 77), Марти, Боатенг (Садику, 64).Предупреждения: Марти (28), Кабако (29), Лерма (78), Маффео (90).
«Атлетик» — «Сельта»
Поединок состоится 31 марта, начало в 17:15 по мск
«Лас-Пальмас» — «Реал Мадрид»
Поединок состоится 31 марта, начало в 19:30 по мск
«Севилья» — «Барселона»
Поединок состоится 31 марта, начало в 21:45 по мск
«Эспаньол» — «Алавес»
Поединок состоится 1 апреля, начало в 13:00 по мск
«Леганес» — «Валенсия»
Поединок состоится 1 апреля, начало в 17:15 по мск
«Эйбар» — «Реал Сосьедад»
Поединок состоится 1 апреля, начало в 19:30 по мск
«Малага» — «Вильярреал»
Поединок состоится 1 апреля, начало в 19:30 по мск
«Атлетико» — «Депортиво»
Поединок состоится 1 апреля, начало в 21:45 по мск