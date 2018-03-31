Примера. «Жирона» и «Леванте» сыграли вничью, «Севилья» примет «Барселону»

«Жирона» — «Леванте» 1:1

«Жирона» не смогла переиграть «Леванте» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1 (0:0).

В составе хозяев голом отметился Алекс Гранель, у гостей отличился Хосе Луис Моралес.

«Жирона» набрала 44 очка и занимает седьмое место. У «Леванте» 28 очков и 17-е место.

Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур «Жирона» — «Леванте» — 1:1 (0:0) Голы: Гранелл, 54 – Моралес, 68«Жирона»: Буну, Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Порту (Лосано, 77), Понс, Гарсия (Тимор, 83), Гранель, Маффео, Стуани.«Леванте»: Оласабаль, Кабако (Постиго, 83), Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Лерма, Кампанья, Джейсон (Иви Лопес, 77), Марти, Боатенг (Садику, 64).Предупреждения: Марти (28), Кабако (29), Лерма (78), Маффео (90).

«Атлетик» — «Сельта»

Поединок состоится 31 марта, начало в 17:15 по мск

«Лас-Пальмас» — «Реал Мадрид»

Поединок состоится 31 марта, начало в 19:30 по мск

«Севилья» — «Барселона»

Поединок состоится 31 марта, начало в 21:45 по мск

«Эспаньол» — «Алавес»

Поединок состоится 1 апреля, начало в 13:00 по мск

«Леганес» — «Валенсия»

Поединок состоится 1 апреля, начало в 17:15 по мск

«Эйбар» — «Реал Сосьедад»

Поединок состоится 1 апреля, начало в 19:30 по мск

«Малага» — «Вильярреал»

Поединок состоится 1 апреля, начало в 19:30 по мск

«Атлетико» — «Депортиво»

Поединок состоится 1 апреля, начало в 21:45 по мск

«Хетафе» — «Бетис»

Поединок состоится 2 апреля, начало в 22:00 по мск