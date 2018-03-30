Каррера: Погребняк не любит «Спартак»? Тогда я не люблю Погребняка

Главный тренер «Спартака»поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура РФПЛ с, который состоится 31 марта.

Погребняк: «Тосно» в игре со «Спартаком» может помочь «Зениту»

«Что нужно сделать, чтобы снова не потерять очки в матче с "Тосно", — это хороший вопрос. Нельзя сказать, что нам тогда не повезло. Мы сами облажались.

После первого тайма были уверены, что три очка у нас в кармане. Но до финального свистка ничего не решено. Посмотрим, как "Тосно" будет действовать завтра. Нам нужны очки.

Если говорить о том, как остановить Погребняка, то тонкостей игры "Тосно" не знаю. Знаю, что эта команда играет в футбол и может создать трудности для любого соперника.

Надеюсь, что они не запрутся на своей половине поля. "Тосно" играет немного в другой футбол, чем СКА.

Погребняк не любит "Спартак"? Тогда я не люблю Погребняка», — передаёт слова Карреры «Чемпионат».