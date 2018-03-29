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    «Черноморец» подписал экс-нападающего «Шахтера» и «Динамо»

    Трансферы Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк Черноморец
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    Александр Гладкий
    На фото:Александр Гладкий
    Украинский нападающий Александр Гладкий перешел в «Черноморец», одесский клуб уже внес его в заявку на матчи украинской Премьер-лиги, сообщает сайт УПЛ.

    Зимой форвард покинул львовские «Карпаты», став свободным агентом. В середине марта Гладкий проходил медосмотр в «Лехе» Познань, однако польский клуб остался недоволен результатами обследования и отказался от украинца.

    Ранее Гладкий выступал за харьковские «Металлист» и ФК «Харьков», донецкий «Шахтер», львовские «Карпаты» и киевское «Динамо».

    В составе «Шахтера» Гладкий дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, четырежды – национальный Суперкубок. В 2009 году в составе донецкого клуба он стал победителем Кубка УЕФА.

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