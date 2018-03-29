«Черноморец» подписал экс-нападающего «Шахтера» и «Динамо»

Украинский нападающийперешел в, одесский клуб уже внес его в заявку на матчи украинской Премьер-лиги, сообщает сайт УПЛ.

Зимой форвард покинул львовские «Карпаты», став свободным агентом. В середине марта Гладкий проходил медосмотр в «Лехе» Познань, однако польский клуб остался недоволен результатами обследования и отказался от украинца.

Ранее Гладкий выступал за харьковские «Металлист» и ФК «Харьков», донецкий «Шахтер», львовские «Карпаты» и киевское «Динамо».

В составе «Шахтера» Гладкий дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, четырежды – национальный Суперкубок. В 2009 году в составе донецкого клуба он стал победителем Кубка УЕФА.