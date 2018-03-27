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    Назначены арбитры на матчи 24-го тура РФПЛ

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    Сергей Лапочкин
    На фото:Сергей Лапочкин
    Назначены судьи и инспекторы на матчи 24-го тура чемпионата России по футболу, сообщает официальный сайт РФПЛ.

    31 марта (суббота)

    «Амкар» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Ахмат» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Динамо» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Спартак» – «Тосно»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    1 апреля (воскресенье)

    «Урал» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Уфа» – «Зенит»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Краснодар» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    «Ростов» – ЦСКА: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

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